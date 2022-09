Giorgio Panariello, Tale e Quale Show/ “Alessandra Mussolini? Sono curioso, penso…”

Giorgio Panariello, ironia assicurata a Tale e Quale Show 2022

Tra i volti confermatissimi di Tale e Quale Show c’è il mitico Giorgio Panariello. Con lui ironia e sarcasmo non mancheranno nel corso della nuova edizione, che si preannuncia molto interessante. Il comico toscano, in una intervista riportata dal sito tag24.it ha ammesso di avere grandi aspettative e di nutrire interesse e curiosità nei confronti di alcuni nuovi concorrenti.

Insomma per Panariello l’intrattenimento toccherà livelli importanti. “Sono curioso perché credo che tra i protagonisti ci siano tanti comici, penso a Valentina Persia o a Cirilli con Paoloantoni. Sono curioso”, ha dichiarato il comico toscano. Giorgio è intrigato soprattutto da Alessandra Mussolini, che secondo i fan potrebbe piazzarsi in cima alla classifica.

“Penso che Alessandra Mussolini, si metterà in gioco poi penso che abbia delle qualità se è qui. Sono curioso anche di Valeria e dei cantanti che le verranno assegnati. Sono curioso pure di capire cosa faranno Cirilli e Paoloantoni”, ha aggiunto il giurato di Tale e Quale Show, ancora estasiato per essere recentemente salito sul palco di Zero Settanta, insieme al suo idolo Renato Zero.

“Salire sul palco al Circo Massimo con Renato Zero ha chiuso un cerchio. Quando vedo lui vedo tutta la mia storia. Il 26 ottobre partirà dal Teatro Verdi di Firenze il mio nuovo spettacolo teatrale “La Favola Mia” e la dice lunga sul riconoscimento che ho per lui”, il suo commento.

