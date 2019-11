Giorgio Panariello/ Una nuova gaffe per il comico? (Tale e Quale Show)

Giorgio Panariello ha fatto parte della giuria di Tale e Quale Show – Tali e Quali insieme alla Goggi e a Vincenzo Salemme. La sua partecipazione a questo programma non è stata esente da polemiche. Nel complesso Panariello è stato un giudice molto esigente e tagliente nel dare i suoi giudizi ai concorrenti. Molto simpatiche sono state poi le diatribe col collega e amico Salemme con il quale lungo tutta l’avventura non ha fatto che punzecchiarsi a suon di battute e anche con qualche frecciatina sempre improntata sull’ironia. Anche se da casa alcuni hanno pensato a un po’ di freddezza tra loro in realtà i due condividono una lunga amicizia anche fuori dai set.

Giorgio Panariello, Tale e Quale Show: il momento più imbarazzante

Nella sua partecipazione a Tale e Quale Show il momento più imbarazzante di Giorgio Panariello è accaduto durante la puntata dell’8 novembre quando verso la metà della puntata il comico ha chiesto un applauso per Fred Bongusto che, però, era già stato ricordato all’inizio del programma da Carlo Conti che aveva chiesto un minuto di silenzio. Scherzosamente, a quel punto, Carlo Conti ha chiesto a Giorgio dove fosse e lui ha detto che era a fumare una sigaretta e questo nel corso di una puntata dove si raccoglievano fondi contro il cancro per l’Airc. Imbarazzo di Panariello e dello studio di Tale e Quale che cercano di glissare sulla gaffe ricordando di donare e impegnarsi nella lotta contro il cancro.

L’intervista fiume a Domenica In

Giorgio Paneriello si è confessato nella puntata di Domenica In del 17 novembre con la conduttrice Maria Venier. Il comico e attore ha parlato del rapporto con i genitori rivelando, per la prima volta, di non aver mai vissuto con il padre e la madre. Il padre non l’ha proprio conosciuto e nelle grandi occasioni e saltuariamente vedeva la madre. In studio mandano in onda il monologo di Panariello rivolto al padre, mentre di fronte a Mara Venier Panariello si rivolge a sua madre. Alla fine dice di non aver rimpianti perché è stato cresciuto dai suoi nonni che non gli hanno mai fatto mancare nulla. Giorgio Panariello ricorda anche la sua grande amicizia con Francesco Nuti. Parla brevemente anche della sua nuova relazione con la modella Claudia Maria Capellini, della classe 1985 e considerata sui social la sosia di Belen Rodriguez, con cui fa coppia da circa 1 anno. Dopo l’esperienza a Tale e Quale gli impegni principali di Panariello sono, da un lato, la serie TV I Pezzi Unici con Sergio Castellitto, dove interpreta un fabbro di nome Marcello. La prima puntata della serie è andata in onda il 17 novembre e ha riportato sugli schermi la Firenze dimenticata delle botteghe e degli artigiani e fabbri. Panariello è anche impegnato con lo spettacolo teatrale Il Tour con due dei suoi più cari amici, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

