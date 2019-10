Giorgio Panariello/ Video, si esalta per il numero di Gigi e Ross (Tale e Quale Show)

Nuova puntata questa sera di “Tale e Quale Show”, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 e che vede in gara dei VIP impegnati nell’imitazione di personaggi celebri: e anche questa volta i riflettori saranno puntati sulla giuria chiamata a valutare le performance e formata, oltre che da Loretta Goggi (oramai padrona di casa) e da Vincenzo Salemme, pure da quel Giorgio Panariello che nel corso delle prime tre puntate non è stato proprio esente da critiche. Infatti il 59enne comico, showman e attore originario di Firenze non è sembrato essere al top della sua forma nel corso del precedente appuntamento, col pubblico televisivo e la severa platea dei social che hanno preso di mira il buon Panariello per una serie di battute non propriamente riuscite e per essersela presa eccessivamente, a loro dire, con Flora Canto. Tuttavia, il diretto interessato pare non averci fatto caso, non facendone minimamente menzione nei suoi post sui social, tanto che negli ultimi due giorni ha piuttosto ringraziato i suoi fan per gli auguri di compleanno dato che ha compiuto gli anni lo scorso 30 settembre.

GIORGIO PANARIELLO ESALTA GIGI E ROSS

Nonostante l’ironia su Flora Canto (forse un po’ studiata e “amichevole” dato che quest’ultima è in fondo la compagna del suo amico e collega Brignano) pare che non solo Giorgio Panariello, ovviamente, ma soprattutto il comico toscano sia rimasto favorevolmente impressionato dall’esibizione di Gigi e Ross (il duo comico formato da Luigi Esposito e Rosario Morra) che hanno dato vita a un duetto spettacolare impersonando infatti Gino Paoli e Ornella Vanoni. Applausi a scena aperta da parte di Panariello, nonostante gli altri membri della giuria abbiano altre idee in merito a chi sia stato il vincitore della scorsa serata, e a qualche giorno di distanza pare che anche il parterre del programma non abbia dubbi sul fatto che i novelli emuli di Ornella Vanoni e Gino Paoli siano tra le autentiche rivelazioni di questa nuova edizione di “Tale e Quale Show”: in particolare pare essere stata molto apprezzata l’imitazione della rossa cantautrice mentre fa da controcanto all’esibizione di Paoli.

UN TRIO TUTTO TOSCANO PER CAPODANNO

Intanto, tra qualche critica e, va detto, pure alcune uscite comiche irresistibili in diretta (come quando ha provato a ironizzare su Loretta Goggi che aveva chiesto una pausa per andare a… fare la pipì), Giorgio Panariello continua a essere mattatore anche al di fuori delle scene televisive. Infatti nelle ultime ore è arrivata la conferma che il trio tutto toscano formato da lui, Carlo Conti (conduttore di “Tale e Quale Show”) e il regista Leonardo Pieraccioni saranno nell’amata città del Giglio il prossimo 31 dicembre per uno spettacolo tutto da ridere per salutare il vecchio anno e attendere assieme al pubblico quello nuovo. L’appuntamento è al “Mandela Forum”, il palazzetto dello sport del capoluogo toscano, e non si esibiranno tra ricordi, sketch, imitazioni e siparietti improvvisati solamente nella notte di Capodanno ma quello spettacolo sarà solo l’ultimo di un poker di show che partiranno da venerdì 27. I tre colleghi e amici da una vita hanno infatti da poco ufficializzato pure la quarta data mentre intanto sono già aperte le prevendite per gli altri tre spettacoli in quel di Firenze.





