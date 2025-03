Giorgio Parisi, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 2021, è nato a Roma nel 1948. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico a Roma, ha studiato fisica a La Sapienza. Diventato poi ricercatore per il CNR e ancora dopo per l’Istituto nazionale di fisica nucleare a Frascati, si è poi trasferito negli Stati Uniti per lavorare all’Università Columbia e dopo ancora a Parigi, dove ha prestato il suo servizio in due prestigiose università. Dal 1982 insegna fisica teorica all’Università di Roma Tor Vergata, mentre dieci anni più tardi è passato a La Sapienza. Non solo ruoli accademici e nell’insegnamento per Giorgio Parisi, che nel 2018 è stato eletto presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, mantenendo la presidenza fino al 2021, anno di svolta per la sua prestigiosa carriera. Nello stesso anno ha vinto prima il Premio Wolf e dopo il premio Nobel per la fisica.

Grande mente del mondo della fisica, Giorgio Parisi si è definito anche molto fortunato. “Ognuno segue la sua strada ma c’è una questione di fortuna, come quando uno punta al lotto” ha rivelato al Corriere della Sera. “Nel campo scientifico sono stato fortunato perché ho fatto certe cose al momento giusto, sono capitato un po’ per caso su problemi interessanti: è stata anche molto una cosa di fortuna” ha rivelato Giorgio Parisi, mostrandosi dunque anche molto umile nonostante la sua sia tra le menti più geniali del ventunesimo secolo.

Giorgio Parisi, chi è e vita privata: due figli con Daniella

Nella vita privata, Giorgio Parisi è sposato con Daniella Ambrosino, e ha due figli. La primogenita, Lorenza, insegna Internet Studies e Social Media Management, mentre Leonardo è ricercatore del CNR all’Istituto dei Sistemi Complessi. Grande scienziato, Giorgio Parisi è anche un uomo pieno di interessi che ha raccontato al Corriere della Sera qualche tempo fa. Appassionato di viaggi, di sport e di ballo, ama anche leggere e cucinare.