Giorgio Pasotti/ “Come Claudio in Mina Settembre, ho imparato dai miei errori”

Giorgio Pasotti come Claudio in Mina Settembre: “Ho imparato ad apprezzare la vita giorno per giorno”

Giorgio Pasotti torna nei panni di Claudio in Mina Settembre 2, nuova stagione della fiction al via su Rai1 il 2 ottobre. L’attore si confida tra le pagine di Nuovo Tv, dove racconta in che modo il suo personaggio cambierà in queste puntate inedite: “Avrà un’illuminazione. Dopo un attentato subito dalla camorra, che lo farà finire in ospedale, comprenderà l’importanza del tempo da dedicare alla vita privata e all’amore”, svela nell’intervista a Nuovo Tv, e spiega come questo cambiamento lo porterà vicino all’ex moglie Mina, tanto che lei gli concederà una seconda possibilità.

Mina Settembre 2/ Anticipazioni, Giorgio Pasotti: "Claudio riconquista Mina, ma..."

La svolta di Claudio in Mina Settembre 2 piace molto a Giorgio Pasotti perché lo ritrova come un uomo maturo che ha imparato dai suoi errori, e in un certo senso gli somiglia: “Come lui ho imparato ad apprezzare la meraviglia della vita giorno per giorno. Quando hai vent’anni”, racconta a Nuovo Tv, “Vuoi bruciare le tappe, si fanno errori e grazie a quelli si accumula esperienza.” Il prossimo anno, Pasotti compirà 50 anni e desidera “un ritmo più lento” da passare insieme agli affetti più cari.

Claudia Tosoni, la fidanzata di Giorgio Pasotti/ Il sogno di allargare la famiglia

Giorgio Pasotti: “Mi piacciono le persone che sbagliano”

Senza dubbio Giorgio Pasotti tifa per il suo personaggio, e spera che nella seconda stagione di Mina Settembre riesca a riconquistare l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi: “Mi piacciono le persone che sbagliano, comprendono l’errore e cercano la redenzione”, confida a Nuovo Tv. Gli spettatori assisteranno quindi a una vera e propria metamorfosi: “Claudio, da algido e dedito sempre al lavoro, cambia davvero”, prosegue l’attore.

“Coltiva nuovi hobby e fa di tutto per stare con Mina, per renderla felice.” Ma la gioia dell’essersi riunito a lei non durerà a lungo, come anticipa sulle pagine di Nuovo Tv. Infatti, il cuore della forte protagonista è conteso tra l’ex marito e l’affascinante ginecologo Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno, da cui però si era allontanata alla fine della prima stagione.

Lea Un nuovo giorno, finale di stagione/ Colpo di scena, Marco diventerà padre?

© RIPRODUZIONE RISERVATA