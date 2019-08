Giorgio Pasotti con la figlia a Zanzibar/ Foto, fidanzata Claudia Tosoni “l’amore è…”

Vacanze con la figlia per l’attore Giorgio Pasotti. Insieme alla piccola Maria, la primogenita nata nel 2010 dalla relazione avuta con l’attrice Nicoletta Romanoff, Pasotti si sta concedendo delle giornate di relax a Zanzibar. Con lui, il suo affetto più grande rappresentato proprio dalla figlia con la quale si è fatto immortalare nelle passate ore in un tenero scatto. La foto è pubblicata sul suo account ufficiale di Instagram e rappresenta l’emblema dell’amore tra un padre ed il proprio figlio. Lui si limita a scrivere solo “Hakuna matata”, ovvero la frase “Senza pensieri” diventata celebre grazie al film Disney Il re Leone che, probabilmente, legherà particolarmente l’attore alla sua Maria. Nella foto, bellissima, il padre stringe a sé teneramente la figlioletta, mentre sono entrambi su una spiaggia in Tanzania. Entrambi tengono gli occhi chiusi ed assaporano il significato potente di quell’abbraccio. Una ulteriore foto altrettanto forte e significativa la si ritrova nelle Storie Instagram in cui l’attore è immortalato mentre tiene stretta tra le braccia l’amata figlia.

GIORGIO PASOTTI A ZANZIBAR CON LA FIGLIA MARIA

Lo scatto social tra papà Giorgio Pasotti e la piccola figlia Maria ha sciolto il cuore degli utenti e di molti colleghi. Una pioggia di commenti ha fatto da contorno alla foto. “Che belli, l’amore quello vero, puro… Un bacio Giorgio”, ha commentato l’attrice Serena Autieri. A commentare anche l’attrice Claudia Tosoni, attuale compagna dell’attore, che ha scritto tra i commenti: “L’amore è la cosa più bella del mondo”. Non mancano poi i tanti commenti dei fan, come quello di una utente che ha scritto: “Niente di più bello dell’abbraccio di un un figlio….tra qualche anno sentirai la nostalgia di queste coccole….da grande sin belle lo stesso ma a questa età è qualcosa di magico”. “Un abbraccio vale più di mille parole….. belli”, si legge ancora. “Siete una meraviglia… ma quanto si amano i figli? Solo a guardarli io mi emoziono ogni volta ancora adesso che sono grandi. Complimenti!”, un ulteriore commento di una mamma commossa.

Hakuna matata…. #myblue #zanzibar





