Giorgio Pasotti/ Da Elisa a Claudia Tosoni: tutte le ex e la fidanzata dell’attore

È Giorgio Pasotti l’ospite di Amadeus per la nuova puntata dei Soliti Ignoti. Il celebre attore cercherà dunque di indovinare il parente misterioso di questa sera per aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Una serata sicuramente gradita dai fan di Pasotti, visto che dopo i Soliti Ignoti ritroveremo l’attore nei nuovi episodi di Lea – Un nuovo giorno, sempre su Rai 1.

Giorgio Pasotti e sua figlia Maria/ "Per me è tutto"

Quella di Giorgio Pasotti è non solo una carriera ricca ma anche una vita privata molto piena, soprattutto dal punto di vista sentimentale. L’attore, nel corso della sua vita, è stato legato a molti nomi noti dello spettacolo, a partire dalla cantante Elisa. I due si sarebbero conosciuti durante le riprese del videoclip ‘Luce (tramonti a nord est) e da lì avrebbero iniziato una relazione. Nel 2008 Pasotti avrebbe invece avuto una storia d’amore, durata circa un anno, con la collega Giulia Michelini.

Claudia Tosoni e Nicoletta Romanoff, compagna ed ex Giorgio Pasotti/ I suoi desideri

Giorgio Pasotti innamorato di Claudia Tosoni: chi è

Nel cuore di Giorgio Pasotti ha fatto poi colpo un’altra nota attrice: Nicoletta Romanoff. Questa relazione è stata per l’attore molto importante anche perché ha portato alla nascita di sua figlia Mia nel 2010. Purtroppo anche questo amore si è concluso, così, dopo una breve parentesi con la modella Shari Moretto, nel 2017 Giorgio incontra e si innamora di Claudia Tosoni, finalista a Miss Italia, conosciuta recitando insieme nello spettacolo Sogno di una notte di mezza estate. I due hanno 19 anni di differenza che, però, non mina affatto la loro relazione. Ad oggi i due sono infatti innamoratissimi.

