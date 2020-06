Giorgio Pasotti, dolore per la zia/ “Morta da sola di Covid, era sui camion militari”

Pubblicità

Giorgio Pasotti durante la presentazione del suo ultimo film “Abbi Fede” si è soffermato a parlare dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sono trascorsi più di 3 mesi dal primo contagio, ma il virus Covid-19 continua a preoccuparci. La curva dei contagi e dei decessi è sicuramente al ribasso rispetto ai mesi scorsi, ma inutile negare che certe immagini che abbiamo visto non le dimenticheremo mai. Tra tutte c’è una immagine che ha commosso e sconvolto tutto il popolo italiano: l’immagine dei camion militari che attraversavano le strade di Bergamo con le salme dei tantissimi deceduti da Covid-19. La città lombarda è stata tra le più colpite dal virus e in tanti hanno perso un parente, un amico o un familiare. Tra questi anche l’attore Pasotti che ha rotto il silenzio raccontando di aver perso la zia a causa del Coronavirus. “Ho vissuto il periodo del lockdown a Roma ma con la testa e il cuore a Bergamo dove vivono i miei genitori, i parenti e molti amici. Tutti hanno perso qualcuno, io stesso ho perso una zia, morta da sola in ospedale, caricata e trasportata con i mezzi militari in un luogo sconosciuto” ha detto l’attore.

Giorgio Pasotti presenta il film nuovo e rivela…

Un dolore, quello di Giorgio Pasotti, tenuto segreto per tante settimane. L’attore, infatti, non ha parlato della scomparsa della zia sui social dove ha cercato durante le settimane di lockdown solo di rassicurare i tantissimi fan con messaggi di forza e positività. Invece l’attore, come tantissimi italiani, si trovava immobilizzato dal dolore costretto a dire addio ad un suo caro senza aver possibilità neppure di salutarlo per un’ultima volta. Tutti i decessi da Coronavirus, infatti, sono morti da soli in ospedale senza neppur poter rincontrare i propri cari. Uno strazio immane per l’attore che ha cercato di reagire dedicando all’amata zia il suo ultimo film. Pasotti, originario di Bergamo, anche se si è trasferito a Roma per lavoro è sempre molto legato alla sua terra. Parlando proprio della sua città natale ha detto: “a Bergamo non c’è nessuno che non abbia perso qualcuno, mio cugino non ha saputo niente di sua madre fino a tre giorni dopo la sua morte. Hanno vissuto questo dolore con grande riservatezza, arrotolandosi le maniche per ripartire. E’ una vicenda che mi ha reso fiero di essere figlio di quella terra”. Un messaggio di coraggio quello dell’attore che non è il solo personaggio famoso ad aver perso un parente durante la pandemia. Anche il conduttore Gabriele Corsi ha visto morire il padre per via del Coronavirus, una perdita che aveva condiviso sui social con un post straziante.



