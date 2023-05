Giorgio Pasotti: flirt con Claudia Motta?/ Fidanzata sbotta: “C’è tanto da dire…”

Claudia Tosoni, lo sfogo social della fidanzata di Giorgio Pasotti: “Flirt con Claudia Motta? Ci sarebbero tante cose da dire…”

“Sono una persona molto riservata e mi trovo in difficoltà a dovermi difendere da chi credevo mantenesse almeno un minimo di gentilezza nei miei confronti. Ci voleva un po’ di sensibilità”. Con queste parole la fidanzata di Giorgio Pasotti ha commentato amareggiata e seccata le voci che vedrebbero il compagno vicino all’ex naufraga Claudia Motta, fresca di abbandono all’Isola dei famosi a causa di un trauma cranico. Rumors, quelli relativi al flirt, che non sono mai stati smentiti dalla Motta, oltre ad essere alimentati dal gossip e soprattutto dal noto chef ed ex fidanzato, Simone Rugiati.

In tutto questo, come dicevamo, la fidanzata di Giorgio Pasotti non è rimasta in silenzio e ha affidato ai social la propria amarezza. “Non entro nel merito di nulla e avevo, volutamente, deciso di restare in silenzio, silenzio che avrei mantenuto più che volentieri. Ci sarebbero molte cose da dire, ma ve ne dico solo una: spesso chi se lo può permettere o meglio, chi pensa di poterlo fare, dice le cose che preferisce, fregandosene di ciò che questo comporta per gli altri”, scrive Claudia Tosoni sui propri canali social.

Claudia Tosoni, messaggio forte e chiaro: “Difendete ciò che amate”

Con Giorgio Pasotti fa coppia fissa dal 2018. Tra i due ci sono ben vent’anni di differenza ma questo non ha mai rappresentato un problema per la coppia. L’attore, oltretutto, ha sempre descritto la sua fidanzata come una persona molto matura, più dell’età che ha. “Voglio solo dire di non credere sempre a ciò che leggete sui giornali. Non fatelo. Millantare cose senza il mio consenso su certi argomenti, per motivi sbagliati è triste, molto triste e mi dispiace che sia avvenuto così che è difficile da spiegare anche a parole”, ha spiegato Claudia Tosoni in merito ai tanti rumors sul presunto flirt tra il compagno e l’ex di Rugiati, Claudia Motta.

“Vorrei non essere più citata senza un motivo reale e dissociarmi da qualsiasi affermazione fatta da altri, che include anche me. Ultime parole inerenti la questione che leggerete da parte mia. Difendete ciò che amate e le cose che contano”, ha concluso.











