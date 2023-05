Giorgio Pasotti scatena il web per la dichiarazione sulla bellezza/ “Ti ha penalizzato? Vittimismo!”

Giorgio Pasotti scatena il web con una dichiarazione sulla sua bellezza

Giorgio Pasotti, in occasione dell’arrivo del suo 50esimo anno di vita, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha ripercorso la sua carriera televisiva e cinematografica, affrontando anche aspetti della sua vita privata. Tra le varie dichiarazioni – tra le quali spicca quella sulla sua situazione sentimentale -, Pasotti ha parlato di come l’aspetto fisico per un certo periodo l’abbia ‘penalizzato’ sul lavoro.

“Sconta anche di essere un bell’uomo?”, è la domanda che viene posta a Pasotti nell’intervista, alla quale lui risponde: “Per molti anni è stato così”. Parole queste che sul web hanno però scatenato commenti sarcastici e anche vere e proprie critiche nei confronti del celebre attore.

Giorgio Pasotti nel mirino del web: “La bellezza adesso viene usata come arma di vittimismo?”

Giorgio Pasotti è finito nel mirino delle critiche per la dichiarazione sulla bellezza fatta nel corso dell’intervista al Corriere. Proprio sotto il post dell’intervista su Twitter, alcuni lettori hanno commentato con sarcasmo le dichiarazioni dell’attore; c’è chi ha scritto: “la bellezza adesso viene usata come arma di vittimismo? A Pasotti…ma vaff*****”; e ancora “che palle questi attori che si lamentano della bellezza. Tesoro non ti avrebbero mai preso se fossi stato brutto. E probabilmente all’inizio il fatto di essere attraente ha sopperito alle tue capacità attoriali. Non sei Gigi Proietti uscito da anni di teatro.” Pasotti risponderà alle critiche o preferirà soprassedere?

Madonna che palle qsti attori che si lamentano della bellezza. Tesoro non ti avrebbero mai preso se fossi stato brutto. E probabilmente all’inizio il fatto di essere attraente ha sopperito alle tue capacità attoriali. Non sei Gigi Proietti uscito da anni di teatro. — Diletta Toniolo (@Toniolo1Toniolo) May 25, 2023













