GIORGIO PIETRANGELI È MORTO: ADDIO AL FIGLIO DI NICOLA

Giorgio Pietrangeli è morto a 59 anni: lo ha reso noto la Federtennis, perché era il figlio del leggendario Nicola Pietrangeli, anche se come sport alla racchetta aveva preferito la tavola da surf. Lottava da tempo con una malattia e purtroppo oggi, venerdì 4 luglio 2025, si è spento, proprio mentre anche il padre è ricoverato in ospedale.

Giorgio Pietrangeli lascia anche la moglie Carola, la figlia Nicola e i fratelli Marco e Filippo, come si legge nel messaggio di cordoglio da parte del presidente Angelo Binaghi e di tutto il movimento del tennis italiano che “si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore”.

Con un padre come Nicola Pietrangeli, il tennista più vincente della storia d’Italia fino all’avvento di Jannik Sinner, il figlio decise di seguire altre strade sportive: negli anni Ottanta partecipò ad edizioni di Europei e Mondiali di surf, con la più grande vittoria che fu la conquista del titolo italiano a Viareggio nel 1989.

La triste notizia arriva in un momento davvero difficile per la famiglia: lo stesso Nicola Pietrangeli ha saputo la notizia della morte del figlio Giorgio al Policlinico Gemelli di Roma, dove il mito del nostro tennis, 91 anni, è ricoverato da qualche giorno per accertamenti.

Naturalmente però il dolore è molto forte anche per la “famiglia sportiva” di Giorgio Pietrangeli, cioè la Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, che gli ha dedicato un accorato articolo sul proprio sito Internet ufficiale, oltre a messaggi sui profili social. Si può leggere allora che Giorgio Pietrangeli “se ne è andato, in silenzio, come il silenzio che precede ogni grande mareggiata”. Ricordato come un pioniere “pieno di energia”, un trascinatore che ha fatto la storia del surf italiano.

Tutto iniziò praticamente per caso a Santa Marinella, sul litorale laziale, nel 1984, poi Giorgio Pietrangeli è sempre stato vicino al surf italiano, con un tifo speciale per Leonardo Fioravanti, che ci ha rappresentato alle ultime Olimpiadi. Cinque anni di lotta contro il tumore al cervello, diagnosticato nel 2020 in seguito a una caduta dalla bici in Costa Rica: L’amore per il surf ma anche il tennis nel Dna, come dimostra il nome Nicola scelto per la figlia in onore evidentemente del padre.