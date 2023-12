Giorgio Scalvini al Real Madrid?/ Calciomercato, l’Atalanta chiede 50 milioni (oggi 21 dicembre 2023)

GIORGIO SCALVINI AL REAL MADRID? IDEA DOPO L’INFORTUNIO DI ALABA

Giorgio Scalvini è sicuramente uno dei giocatori giovani italiani più apprezzati, da noi e anche all’estero. Ecco allora che non arriva del tutto a sorpresa l’ipotesi di un italiano, cioè appunto Giorgio Scalvini, al Real Madrid già a gennaio: il talento dell’Atalanta è già al centro dell’attenzione di Carlo Ancelotti, ma adesso la trattativa potrebbe decollare in modo molto più concreto a causa del grave infortunio subito da David Alaba.

L’austriaco del Real Madrid infatti si è rotto il legamento crociato sinistro nella sfida di domenica sera nella Liga contro il Villarreal, un infortunio che ha mandato ulteriormente in emergenza la difesa degli spagnoli, già privi di Eder Militao. Allora ecco che si è aperto lo spiraglio per un nuovo arrivo nella difesa del Real Madrid: ci sono in ballo anche delle soluzioni low cost in prestito come fu con Kepa, arrivato per sostituire l’infortunato Courtois in porta, ma è possibile anche un investimento economico importante e in questo caso una pista porterebbe appunto a Giorgio Scalvini al Real Madrid.

GIORGIO SCALVINI AL REAL MADRID? L’ATALANTA CHIEDE 50 MILIONI

Giorgio Scalvini è sul taccuino degli spagnoli da tempo ed è valutato circa 50 milioni di euro dall’Atalanta, che per meno di questa cifra nemmeno pensa ad intavolare una trattativa. Classe 2003, il centrale gioca nella difesa a tre di mister Gian Piero Gasperini, che però lo ha anche già utilizzato pure nella posizione di mediano davanti la difesa. Con Spalletti, nella Nazionale in cui lo fece debuttare già Mancini, Giorgio Scalvini ha giocato anche nella difesa a quattro, anche se questo modulo tattico sembra essere meno congeniale alle caratteristiche del ragazzo.

Questo potrebbe essere magari un piccolo problema pensando al Real Madrid di Carlo Ancelotti e alla sua difesa a quattro, Giorgio Scalvini però costerebbe un po’ meno rispetto ad alcuni concorrenti a loro volta nel mirino dei Blancos. Ad esempio alcuni nomi fatti dalla stampa spagnola: Antonio Silva del Benfica, che ha una clausola da 100 milioni di euro come riferisce As, oppure Gonçalo Inàcio dello Sporting Lisbona, che partirebbe solo per una cifra prossima ai 60 milioni di euro. C’è da capire se il Real Madrid deciderà di sborsare subito una grande cifra o rimandare il discorso a giugno, quando davvero Giorgio Scalvini potrebbe viaggiare verso la Spagna.











