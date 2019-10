Giorgio Squinzi è morto/ Il patron di Mapei e Sassuolo era malato da tempo

Dopo la lunga battaglia con la malattia, Giorgio Squinzi è morto: il patron di Mapei e proprietario del Sassuolo Calcio si è spento nel pomeriggio a Milano, all’Ospedale San Raffaele. Lutto nel mondo dell’imprenditoria e del calcio, con l’ex presidente di Confindustria che da ormai due settimane era ricoverato nella struttura ospedaliera per il peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo. Squinzi lascia la moglie Adriana Spazzoli e i figli Marco e Veronica, già protagonisti in Mapei, società che si occupa di materiali ausiliari per l’edilizia e l’industria. Grande appassionato di ciclismo e del Milan, l’imprenditore di Cisano Bergamasco nel 2002 divenne proprietario del Sassuolo, guidando i neroverdi dalla Serie C2 all’Europa League. E per il club neroverde non si è certo risparmiato, basti pensare che è tra gli unici due club di Serie A – insieme alla Juventus – ad avere lo stadio di proprietà.

GIORGIO SQUINZI E’ MORTO, CORDOGLIO SUI SOCIAL

Dal mondo della politica a quello dell’imprenditoria, passando per l’universo calcio: sono tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Giorgio Squinzi. Tra i primi a salutarlo il sindaco di Milano, Beppe Sala: «Con la scomparsa di Giorgio Squinzi, Milano e l’Italia perdono un riferimento importante. La mia vicinanza alla famiglia di questo imprenditore capace e coraggioso. Alla Scala sentiremo la sua mancanza». Il Milan, su Twitter, ha reso omaggio a «un grande uomo d’industria e sport, un dirigente illuminato e appassionato, da ricordare e onorare. Il cordoglio di tutto il Milan è commosso e rispettoso nei confronti del presidente del Sassuolo». E sono tanti i club a manifestare solidarietà alla famiglia dell’imprenditore, Torino e Brescia tra le altre, mentre uno dei messaggi più toccanti è certamente quello di Francesco Acerbi: «Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente».

