Giorgio Squinzi, funerali in Duomo Milano/ Diretta: squadra del Sassuolo al completo

Alle ore 14.45 il Duomo di Milano apre le sue porte per i funerali del compianto Giorgio Squinzi, patron di Mapei e Sassuolo morto lo scorso 2 ottobre a Milano dopo una lunghissima e segnante malattia: chimico, imprenditore, capo della Confindustria e grande appassionato di calcio (tifoso del Milan e Presidente del Sassuolo), un uomo stimato e amato da tanti negli svariati lavori affrontati nel corso della sua lunghissima carriera. Tanti amici che oggi si ritrovano per le esequie ufficiali nella “sua” Milano, sotto lo sguardo protettivo della Madonna per uno degli imprenditori più dediti al “servizio” che l’Italia moderna abbia mai incontrato. La morte di Squinzi ha vinto il mondo del calcio e della politica impegnati a ricordarlo con numerose manifestazioni d’affetto, come del resto visto in questo ultimo weekend di serie A con striscioni e minuti di raccoglimento in dedica al n.1 del Sassuolo. Nel Modenese è giorno di lutto con edifici comunali, provinciali, regionali e statali verranno esposte le bandiere a mezz’asta o listate a nero; il sindaco di Sassuolo Menani ha disposto poi per la cittadinanza ««un comportamento consono alla giornata di lutto, astenendosi da attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento in contrasto con il decoro urbano e la finalità dell’ordinanza stessa».

FUNERALI GIORGIO SQUINZI, L’ULTIMO SALUTO AL GRANDE PRESIDENTE

Giornate di continue file fuori dalla Casa Funeraria San Siro di Milano per la camera ardente di Giorgio Squinzi, conclusa ieri sera e disposta con tutti i preparativi per il trasferimento oggi pomeriggio nel Duomo in vista dei funerali pubblici delle 14.45. Dai dirigenti di calcio ai suoi ex calciatori, dai colleghi imprenditori e dagli amici in politica, sono tantissimi che si sono alternati davanti alla camera ardente in questi giorni: oggi in Duomo saranno tutti presenti, compresa la squadra del Sassuolo al gran completo e gli ex componenti della Mapei (squadra di ciclismo, altra grande passione di Squinzi). Come già rivelato dalla famiglia, Giorgio Squinzi sarà sepolto nella tomba di famiglia presso il Cimitero di Pero. «Ciao Giorgio!», è l’immenso striscione appeso da ore davanti allo stadio Ricci di Sassuolo nel giorno dei funerali pubblici del grande uomo di sport e imprenditoria, fulcro e simbolo di rinascita della piccolissima città modenese.

