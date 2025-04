Giorgio Strehler è stato uno degli ex storici della cantante Ornella Vanoni, donna che si racconterà nel corso di L’Appuntamento con Ornella Vanoni, appuntamento ormai fisso che andrà in scena domenica 20 Aprile. Tanti i temi trattati della donna che non potrà ricordare della storia vissuta con il famoso regista. Ma andiamo a vedere nello specifico chi è Giorgio Strehler.

Giorgio Strehler nasce a Trieste il 14 Agosto 1921 ed è morto nella giornata di Natale nel 1997, a Lugano, città dove risiedeva ormai da tanti anni. Giorgio è stato uno storico regista teatrale, tra i più importanti nella storia del cinema italiano ed ha dato lustro e un grande contributo per la crescita di questo segmento culturale.

Inizialmente Giorgio nasce come attore, ma successivamente si cimenta alle regia e nella sua carriera ha vissuto oltre 300 regie di prosa, spettacoli ed opere liriche. Anche nella sua vita privata Giorgio Strehler ha avuto una vita piuttosto turbolente e tra i suoi amori c’è stata anche Ornella Vanoni. Alle spalle diverse storie e matrimoni.

Giorgio Strehler, i due matrimoni e i motivi della rottura con Ornella Vanoni

Nel corso della vita Giorgio Strehler non ha avuto figli ma ha avuto diverse storie turbolente. L’uomo ha avuto un primo matrimonio con la ballerina Rosita Lupi ma i due hanno divorziato dopo poco tempo. Poi ha sposato l’attrice Andrea Jonasson ed infine si è legato fino alla fine dela sua vita con Mara Bugni, donna che lo ha accompagnato fino alla morte.

Prima del secondo matrimonio Giorgio ha avuto una lunga storia con Ornella Vanoni e l’uomo era innamorato ‘pazzo’ della cantante che – in passato al Corriere della Sera – ha svelato i veri motivi dell’addio. La donna ha ricordato: “Ero ragazzina ed andavo a teatro da lui, entrai alla Scuola del Piccolo Teatro e ci innamorammo. La nostra storia creò scandalo per la differenza d’età”.

Nel corso dell’intervista Ornella Vanoni ha spiegato il motivo per cui i due si sono lasciati ed ha smentito il rumors di un suo tradimento alla base di tutto. La donna ha infatti continuato: “Scoppiò il putiferio per delle foto con Renato Salvatori ma con lui era solo un flirt. La verità è che non ero stanco di Giorgio ma di una cosa che faceva lui” e in un’altra intervista Ornella ha rivelato che l’uomo aveva alcuni vizi come quelli della droga e lei non aveva alcuna intenzione di seguirlo.