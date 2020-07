Giorgio Strehler, ex Ornella Vanoni/ Lei: “Mi ha stalkerato, l’ho lasciato perché…”

Giorgio Strehler è stato un’ex di Ornella Vanoni, la diva della musica italiana celebrata e raccontata nello speciale “In Arte Ornella” in onda su Rai3. Pino Strabioli ha ripercorso la vita professionale e privata di una delle interpreti più importanti della canzone italiana che durante la sua straordinaria carriera ha incontrato anche personaggi unici e di grande spessore artistico come il regista teatrale e direttore artistico. Un amore importante quello tra Giorgio Strehler e Ornella Vanoni che all’epoca ha fatto tanto discutere visto che il regista teatrale era già sposato con un’altra donna. Intervistata da Il Corriere della Sera (data 27 giugno 2019), la Vanoni ha ricordato il suo primo grande amore Giorgio Strehler: “per un anno intero mi seguiva in auto mentre viaggiavo in tram. Mio padre era disperato, non riusciva ad accettare che avessi una storia con un uomo sposato. Lui è stato l’uomo che mi ha amato di più, io l’ho amato sicuramente di meno. L’ho lasciato perché soffrivo per i suoi vizi, che non riuscivo a sopportare. Giorgio mi ha fatto scoprire la cultura, anche se diceva che non ero portata per il teatro: era vero, perché soffrivo d’ansia e ancora oggi ho molti problemi a conviverci”.

Giorgio Strehler e Ornella Vanoni: sesso sfrenato e droghe

Nonostante ciò Giorgio Strehler e Ornella Vanoni hanno vissuto un amore travolgente e passionale che la stessa interprete italiano ha ricordato così durante lo speciale di Rai3. “Strehler mi dichiara il suo amore ed è stato un paradiso” – ha detto la Vanoni che non nasconde come il loro amore sia stato – “uno scandalo tremendo, una cosa terribile”. Non solo, la Vanoni ha anche sottolineato come il direttore artistico avesse un carattere davvero complicato: “non era mai contento di nulla. Io ho tenuto duro anche dopo di lui, non mi ha mai perdonato niente”. La Vanoni, infatti, non ha mai nascosto i tantissimi vizi del regista e direttore artistico di cui aveva già peraltro parlato nell’autobiografia “Una bellissima ragazza”: dal sesso sfrenato fino all’utilizzo di droghe. Intervista da Vanity Fair (data 11 settembre 2019) in merito all’amore per Strehler disse: “Giorgio aveva molti vizi. Per un po’ li assecondai. Poi, d’un tratto, dissi basta. Se stai con un uomo ci stai fino in fondo, poi arriva un momento in cui questa sensazione di invincibilità lascia spazio alla stanchezza, alla voglia di riprendere in mano la tua vita”. Anche l’utilizzo di droghe è stato solo un momento nella vita della Vanoni che ricollega proprio al maestro che per un periodo l’ha anche stalkerata come ha raccontato la cantante: “quando mi sposai con Lucio Ardenzi, Giorgio mi telefonava tutte le sere. Faceva stalkeraggio con un telefono fisso. Era un lupo ferito. Ululava al di là della cornetta: “P*****a maledetta, dove sei?”. Cercavo di calmarlo: “Giorgio ti prego, non fare così”.



