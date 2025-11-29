Giorgio Strehler, la storia con Ornella Vanoni: i due si sono conosciuti al Teatro Piccolo di Milano. Lui era l'insegnante, lei la giovane allieva

Quando era poco più che una ragazzina, Ornella Vanoni ha vissuto una storia d’amore con Giorgio Strehler, insegnante di teatro nonché attore. Un grande professionista, nonché docente di teatro proprio di Ornella, che all’epoca, giovanissima, si innamorò del suo maestro. Un amore condiviso che i due hanno vissuto per qualche tempo, nonostante l’opinione contraria della famiglia di lei e in particolar modo del papà. La storia tra Giorgio Strehler e Ornella Vanoni è stata importantissima per lei: proprio durante quella relazione con quell’uomo più grande di lei scoprì infatti il suo talento per la musica, capendo di voler fare proprio questo nella vita.

“Farò la più bella regia della mia vita perché adesso ci sei tu: quella dichiarazione è stata una deflagrazione, non capivo cosa fosse l’amore, è arrivato come un dardo” ha confessato proprio Ornella nell’ultima intervista prima di morire, rilasciata ad Aldo Cazzullo. La storia con Ornella Vanoni, per Giorgio, si è conclusa proprio per volere di lei, che si trasferì a Spoleto e lo tradì. In realtà il motivo della rottura tra Ornella e Giorgio è da imputare alla droga: l’attore e regista faceva purtroppo uso di cocaina, un’abitudine che lei non ha mai sopportato e che l’ha indotta a lasciarlo.

La storia tra Giorgio Strehler e Ornella Vanoni è cominciata al Piccolo di Milano, il teatro dove lei si iscrisse per avvicinarsi al mondo dello spettacolo. Fu lì che lui notò il suo grande talento musicale, spingendola verso quella strada. Tra i due nacque una storia d’amore importante, mal vista però dal papà di Ornella. “Mio padre era disperato, non riusciva ad accettare che avessi una storia con un uomo sposato” ha raccontato in passato la cantante, che ha però vissuto quell’amore fregandosene delle opinioni altrui.