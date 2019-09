Giorgio Tambellini ama ancora Francesca De Andrè/ “Perdonami e torna da me!”

Giorgio Tambellini torna alla carica e vuole riconquistare Francesca De Andrè. Per farla capitolare una seconda volta, si è affidato alle pagine del settimanale DiPiù, per scriverle una lettera. “Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato”, ha anticipato il toscano. “Mentre eri nella Casa ti ho tradito perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato…Ma con quella ragazza c’è stato solo un bacio”, ha spiegato ancora l’imprenditore. Tambellini poi, ha concluso lanciando una bella frecciatina nei confronti del suo ex rivale in amore: Gennaro Lillio. “Più leggevo di voi e più pensavo: “Ma che ci fa la mia Francesca con quello là?”. Proprio non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso. Tu, Francesca, hai bisogno del brivido, dell’allegria, della follia”, ha concluso.

Giorgio Tambellini scrive a Francesca De Andrè, la lettera di scuse

Francesca De Andrè tornerà tra le braccia di Giorgio Tambellini? La lettera a cuore aperto avrà sciolto le sue remore come neve al sole? Come ben sappiamo, secondo gli ultimi gossip, la nipote di Faber potrebbe essere corteggiata da qualche settimana da un ricco e facoltoso uomo. E Gennaro Lillio? Il bel modello partenopeo, tra le pagine di Lei ha confidato i motivi della rottura: “Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi”. Archiviata la storia con Francesca De André, Gennaro non esclude di potersi innamorare ancora: “Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, a me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi ‘perché no?’. Ma non sono alla ricerca, non lo sono mai stato. Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare”. A questo punto, la De Andrè potrebbe sentirsi ancor più libera di “cedere” nuovamente tra le braccia del suo ex Giorgio: cosa accadrà?

