Chi è Giorgio Tambellini, l'ex fidanzato di Francesca De André? Geloso, possessivo e violento: da parte di lei una denuncia e poi la condanna

Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato di Francesca De André, è stato condannato qualche tempo fa a tre anni e tre mesi per maltrattamenti nei confronti proprio dell’ex compagna, che lo ha denunciato. “La pena per me è lieve, perché per reati come questi bisogna partire più alti” ha rivelato proprio Francesca, dopo aver assistito in tribunale all’udienza che ha stabilito la condanna del suo ex fidanzato a più di tre anni.

I due si sono conosciuti nel 2018 e hanno cominciato una storia d’amore che è durata qualche tempo. All’inizio la loro sembrava una normalissima storia d’amore con progetti importanti ma in poco tempo si è trasformata in un incubo per la figlia di Cristiano, che si è trovata a fare i conti con gli atteggiamenti vessatori e aggressivi del compagno.

Giorgio Tambellini, ex fidanzato di Francesca De André: “È cambiato dopo il Grande Fratello Vip”

Come raccontato proprio da Francesca, ben presto si è resa conto che il compagno faceva uso di sostanze stupefacenti. Eppure c’è stato un periodo in cui ha pensato di poterlo cambiare, di poter fare i conti con la sua dipendenza. “Abbiamo fatto 8 mesi di convivenza in cui si è distaccato da quello stile di vita” ha raccontato Francesca. Dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello di Francesca, le cose sono definitivamente precipitate. Giorgio è tornato al suo vecchio stile di vita e ha ripreso le cattive abitudini di una volta, ammettendo tra l’altro di aver tradito Francesca.

“Già quando entrò una sera nella casa fu aggressivo con me e venne allontanato” ha rivelato la ex concorrente. Le cose sono diventate ancor più insopportabili quando, uscita dalla casa, si è trovata di fronte un uomo geloso, possessivo e aggressivo. Quel momento è stato un punto di non ritorno per Francesca e Giorgio Tambellini, tanto da arrivare a violenze vere e proprie con la denuncia da parte di lei.