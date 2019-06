GIORGIO TAMBELLINI/ Francesca De André? Scordata con una vacanza…

Francesca De Andrè viene messa al corrente degli ultimi post pubblicati su Instagram dal fidanzato Giorgio Tambellini. La concorrente, dopo aver visto l’apparente spensieratezza del suo ex compagno, attualmente in vacanza al mare, dice di aver messo un punto definitivo sulla sua storia con Giorgio: “Avete letto solo una parte della lettera che ho scritto per lui e avete fatto bene perchè era troppo lunga. La mia consapevolezza è maturata anche per il suo comportamento. Non ho visto un uomo distrutto dal dolore e dal pentimento. L’ho guardato in faccia per capire la verità, era evidente. Mi ha mentito, mi ha detto che poteva fare quello che gli pareva con quella ragazza e ho capito tutto”. Barbara D’Urso: “Non mi sembra che Giorgio si stia distruggendo dal dolore, ecco”.

CHIARIMENTO FUORI DALLA CASA TRA LA DE ANDRE’ E TAMBELLINI?

A poche ore dalla fine del Grande Fratello 2019, sono in tanti a chiedersi cosa accadrà tra Francesca De André e Giorgio Tambellini quando la ragazza uscirà dalla Casa. L’altra domanda sorta in questi giorni è la reazione che Giorgio avrà avuto vedendo gli appassionati baci tra colei che fino a poche settimane fa era la sua fidanzata e Gennaro Lillio. “Ti aspetto fuori e ne parleremo insieme” aveva detto Giorgio in merito ai suoi presunti tradimenti, eppure Francesca ha deciso di non attendere questo incontro e cedere invece alla passione con Gennaro. E Giorgio? A lui ha scritto una lettera che quasi certamente verrà letta in diretta dalla stessa Francesca o da Barbara d’Urso. Tambellini, dal canto suo, sembra essere in una sorta di limbo.

GIORGIO TAMBELLINI, LA D’URSO SVELA “NON SI STA ANNOIANDO…”

Dal suo profilo Instagram sono scomparse alcune foto con Francesca De André ma non tutte. Rimangono alcuni, pochi, ricordi della loro storia d’amore che, al momento, Giorgio Tambellini preferisce non cancellare. L’ultimo post è stato pubblicato ieri e lo vede con un volto abbastanza spensierato e intento a brindare. Che stia a significare che ha davvero dimenticato Francesca De André? Qualcosa non torna, anche di fronte alle dichiarazioni fatte da Barbara d’Urso poco prima della diretta. La conduttrice del Grande Fratello 16 ha infatti ammesso che, mentre Francesca e Gennaro si scambiano baci appassionati, lui fuori “Non si annoia di certo…” Parole che sembrano anticipare l’arrivo di nuove brutte novità per la De André.



