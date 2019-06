Giorgio Tambellini/ “Ha tradito Francesca De Andrè”: il paparazzo svela tutto

Giorgio Tambellini ha tradito davvero Francesca De Andrè?

A svelare tutta la verità sui fatti che hanno animato le dinamiche della casa del Grande Fratello 2019 è il paparazzo Andrea Franco Alajmo che, ospite del programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli e trasmesso sulle frequenze di Radio Radio, ha raccontato la dinamica dei fatti. Il fotografo ha raccontato di aver beccato Giorgio Tambellini in compagnia di Francesca Gottardi, ex fidanzata di Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti e Franco Oppini), in un ristorante chic di Milano. I due, sono stati beccati all’esterno del ristorante insieme ad Alessandra, la migliore amica di Francesca De Andrè, mentre fumavano una sigaretta. Il fotografo, a Giada Di Miceli, ha raccontato di aver notato subito un certo feeling tra i due a punto che, rimasti soli, si sarebbero nascosti dietro un cespuglio dove si sarebbero scambiati diversi baci. Il paparazzo così cancella i dubbi sul presunto tradimento di Giorgio Tambellini.

Arriva la conferma di Aljmo, Giorgio Tambellini ha tradito Francesca De Andrè: “ho visto quello che dovevo vedere”

Il racconto del paparazzo Andrea Franco Alajmo, però, non finisce qui. Secondo il fotografo, Giorgio Tambellini e la ragazza in questione si sarebbero conosciuti quella sera e tra i due ci sarebbe stato il classico colpo di fulmine. Andrea Franco Alajmo spiega così di essersi messo d’accordo Biagio D’Anelli, Oscar e Paolone (tutti paparazzi) per tenere d’occhio il fidanzato di Francesco De Andrè che, dopo la cena, si sarebbe intrattenuto con la ragazza anche in auto. Il paparazzo, così, svela che i due si sarebbero fermati in una via vicino il locale. Andrea Franco Alajmo, infine, rivela di essere passato con la sua macchina accanto alla loro: “Ho visto quello che dovevo vedere, si sono baciati ancora e per il resto dovete chiedere a Biagio. Diciamo però che non hanno avuto un rapporto completo. Si sono divertiti un po’”. Infine, Andrea Franco spiega che, dopo un po’, Giorgio Tambellini, si sarebbe reso conto dell’auto parcheggiata e sarebbe andato via tornando al ristorante dopo circa mezz’ora. I due non sarebbero andati a casa di Francesco De Andrè e l’audio in cui Giorgio racconta tutto sarebbe in possesso di Biagio D’Anelli.





