Giorgio Tambellini ha un figlio/ Confessione di Francesca de Andrè: “Sarò mamma…”

La tumulutosa Francesca De André ha passato una quarantena in famiglia o quasi visto che ha passato questi giorni con Giorgio Tambellini e non solo. Secondo quanto lei stessa ha rivelato a Novella 2000 sembra che i due abbiano convissuto in questo periodo insieme ad un bambino ma non il frutto del loro amore bensì il figlio che Giorgio Tambellini ha avuto dalla sua precedenza relazione. Lei stessa ha raccontato: “Sì, il figlio di Giorgio è stato spesso con noi. Io lo conosco da due anni e abbiamo un rapporto splendido. Poi è tornato a casa dalla sua mamma. È bello avere un bambino in casa, per altro meraviglioso”. La sua vita è tornata quindi sulla giusta carreggiata dopo il terremoto Grande Fratello in cui si è trovata a gestire un presunto tradimento del suo compagno e, in seguito, anche una bella storia d’amore con il suo collega Gennaro Lillio.

FRANCESCA DE ANDRE’ PRONTA PER UNA FAMIGLIA ALLARGATA?

La loro storia poi è finita ma Francesca de Andrè è tornata di nuovo sui suoi passi al fianco di Giorgio Tambellini e con lui ha passato la sua quarantena e sogna un futuro. L’ulitma rivelazione choc della nipote del celebre cantautore Fabrizio De André arriva a sorpresa e lascia tutti a bocca aperta visto che nessuno pensava che l’eccentrico Giorgio Tambellini potesse essere già padre anche se alcuni rumor sulla paternità dell’imprenditore già circolavano da mesi. La 30enne figlia d’arte ha confermato che il figlio di Tambellini non è frutto del loro amore ma di una precedente relazione anche se questa quarantena ha permesso loro di vivere insieme spingendo lei e il bambino a costruire un rapporto tanto da sognare un bambino: “Quando si è giovani e innamorati, è logico pensare a un bambino, ma tra dire e il fare… Vedremo più avanti”.



