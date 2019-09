GIORGIO TAMBELLINI/ Quando ha riconquistato Francesca De Andrè? (Domenica Live)

Alla fine Giorgio Tambellini ce l’ha fatta. Dopo aver ricevuto una pioggia di critiche diversi mesi fa, Francesca De Andrè ha deciso di perdonarlo e ritornare a essere la sua fidanzata. Lo ha annunciato Barbara d’Urso nel suo programma pomeridiano, dando come certa la notizia e confermando la presenza di entrambi a Domenica Live per la puntata di debutto, che avverrà oggi, 22 settembre 2019. Stupita la padrona di casa, che ha seguito da vicino tutta la vicenda. I due infatti si sono lasciati durante la partecipazione della figlia di Cristiano De Andrè al GF dell’anno scorso, edizione guidata proprio da Carmelita. Tutto a causa di un tradimento che ha spinto poi Giorgio a mettere la parola fine alla loro relazione, ma prima a mezzo social e poi confermando la sua volontà dal vivo alla diretta interessata.

GIORGIO TAMBELLINI, LA RICHIESTA DI PERDONO

Ed è stato sempre Giorgio Tambellini a rivelare tramite Dipiù di voler ritornare con lei e di averla tradita con la famosa ragazza solo per via dell’interesse di Francesca nei confronti di Gennaro Lillio, a sua volta ex gieffino. “Non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso”, scrive ancora Giorgio parlando dell’ex rivale. Sicuro del resto di possedere ciò che la De Andrè cerca in un compagno, ovvero il brivido, quel pizzico di follia. Siamo curiosi di capire come Giorgio Tambellini sia riuscito a conquistare per la seconda volta Francesca De Andrè. Sono bastate le scuse che le ha rivolto a inizio settembre per spingere la ragazza di accoglierlo di nuovo nel suo cuore? Oppure tutto è iniziato prima di quella lettera inviata al settimanale Dipiù, magari a fine agosto?

IL RIAVVICINAMENTO TRA GIORGIO TAMBELLINI E FRANCESCA DE ANDRÈ IL 20 AGOSTO?

Appare strano infatti che i profili social di entrambi siano stati silenziati dal 20 agosto in poi, una data forse fatidica che parla di un loro primo riavvicinamento. Non sorprenderebbe scoprire che la verità è proprio questa, visto che la rottura fra Gennaro Lillio e la De Andrè è avvenuta lo scorso 10 agosto. Lo si intuiva già da quella Storia famosa che l’ex gieffino napoletano ha pubblicato sui Social, parlando di “aggressioni, parolacce o tradimenti” e svelando di voler rispondere a tutto questo semplicemente con il silenzio. Ma la conferma ufficiale è arrivata proprio da Gennaro durante una puntata di Non succederà più, il programma di Radio Radio condotto da Grazia Di Miceli. “Dopo qualche settimana e otto giorni lei ha avuto il chiarimento con il suo ex”, ha affermato. Tutto torna quindi. Ecco perché la De Andrè e Giorgio sono entrati in silenzio social proprio in quello stesso periodo.



