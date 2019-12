Giorgio Tirabassi a Viva RaiPlay dopo l’infarto/ Fiorello: ““Bello che non sei altro”

GIORGIO TIRABASSI A VIVA RAIPLAY

Giorgio Tirabassi torna in tv e lo fa su Rai1 e alla corte di Fiorello dopo l’infarto di novembre scorso che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. L’attore si è sentito male il mese scorso finendo in ospedale per un intervento al cuore ma poi lui stesso, qualche ora dopo, aveva rassicurato tutti sui social dicendo di essere in buone mani e di sentirsi meglio. La notizia ha fatto il giro del web e della tv tant’è che in molti si sono subito stretti intorno al collega e ieri rivederlo in tv è stato bellissimo per tutti. Durante la puntata di ‘Viva RaiPlay’ trasmessa giovedì 12 dicembre, ecco che in platea è spuntato proprio Giorgio Tirabassi e Fiorello lo ha salutato con un abbraccio al grido di “Bello che non sei altro”. Questa è la prima apparizione ufficiale in tv dopo l’infarto del mese scorso ed è successo perché da sabato 14 dicembre sarà su RaiPlay con la commedia ‘Liberi tutti’.

GIORGIO TIRABASSI TORNA IN TV DA FIORELLO DOPO L’INFARTO

Proprio a novembre l’attore è stato colpito da infarto a poche ore dalla presentazione della sua commedia che si articola in dieci episodi da 30 minuti. Subito dopo il malore, Giorgio Tirabassi, è stato sottoposto a un intervento di angioplastica con stent presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’ospedale di Avezzano e adesso, a poco più di un mese, l’attore cinquantanovenne è apparso in perfetta forma in tv per la gioia dei fan e dello stesso padrone di casa che ha interrotto il suo monologo per dirigersi dall’amico e collega avvisando subito il pubblico: “Caro Tirabassi bello che non sei altro, guardate chi c’è, Giorgio Tirabassi”. I due si sono abbracciati e poi tutto è tornato “normale” ma sicuramente i fan hanno apprezzato tanto rivederlo in tv.

