Giorgio Tirabassi colpito da infarto, come sta?/ Attore ha avuto un malore improvviso

Giorgio Tirabassi ha avuto un infarto: l’attore è in gravi condizioni ed attualmente è ricoverato all’ospedale di Avezzano. Grande preoccupazione per lo stato del 59enne, colpito da un malore improvviso attorno alle ore 21.00 nel corso della presentazione del suo nuovo film – “Il grande salto” – a Civitella Alfedena, in Abruzzo: secondo quanto riporta Il Messaggero, dopo una prima assistenza dei medici presenti in sala, Tirabassi è stato trasportato d’urgenza dal personale sanitario del 118 di Castel di Sangro all’ospedale di Avezzano. L’interprete è stato sottoposto ad alcune cure e ad alcuni controlli: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle sue condizioni di salute, con il primo bollettino medico che fornirà un’indicazione su quali siano state le conseguenze di questo attacco cardiaco. Il quotidiano evidenzia che lo stato di salute dell’attore romano è apparso grave fin da subito.

GIORGIO TIRABASSI, INFARTO DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO FILM

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di salute di Giorgio Tirabassi, a Civitella Alfedena per presentare il suo nuovo film “Il grande salto”, di cui ha curato anche la giuria: oltre a lui, nel cast Roberta Mattei, Gianfelice Imparato e Paola Tiziana Cruciani, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Pasquale “Lillo” Petrolo. Prodotto da Medusa, il lungometraggio è uscito nelle sale lo scorso 13 giugno 2019 ed ha ottenuto un buon riscontro da critica e pubblico. Attore versatile, Tirabassi è noto in particolare per aver prestato il volto a Roberto Ardenzi nella serie televisiva Distretto di Polizia, senza dimenticare le interpretazioni nei film di maestri del cinema come Carlo Mazzacurati, Marco Risi ed Ettore Scola. Giorgio Tirabassi ha inoltre vinto il David di Donatello nel 2002 per il miglior cortometraggio per Non dire gatto.

