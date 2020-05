Giorgio Tirabassi/ Dopo l’infarto il cambio di vita: “Non fumo più e faccio chilometri” (A ruota libera)

Pubblicità

Giorgio Tirabassi ospite della nuova puntata di “Da noi…a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini la domenica pomeriggio su Raiuno. L’attore, noto per serie tv di successo come “Distretto di polizia” e “Paola Borsellino” torna in tv a distanza di pochi mesi dall’infarto che l’ha colpito lo scorso novembre mentre si trovava a Civitella Alfedena per la presentazione del film “Il Grande Salto”. Improvvisamente l’attore si è sentito male ed è stato ricoverato d’urgenza presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’ospedale di Avezzano. Per fortuna tutto è andato bene come ha confermato lo stesso Tirabassi dalle sue pagine social: “amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti: Sto bene e in buone mani” rassicurando fan e colleghi sulle sue condizioni di salute. Poche settimane dopo l’attore è tornato in video con la serie “Liberi tutti” trasmessa dapprima su RaiPlay e poi in prime time su Rai2.

Pubblicità

Giorgio Tirabassi salute: “Non fumo più e faccio chilometri su chilometri”

A distanza di circa quasi mesi dall’infarto, le condizioni di salute di Giorgio Tirabassi sono ottime. Lo stesso attore di “Distretto di Polizia” ha dichiarato in merito all’operazione “mi hanno stappato, sto benissimo” cercando di smorzare la preoccupazione generata nei suoi confronti nel corso di questi mesi. Sicuramente l’infarto e la conseguente operazione l’hanno portato a cambiare stile di vita come ha raccontato lui stesso: “non fumo più, vado a piedi come i matti del quartiere e faccio chilometri su chilometri, ho un’energia spaventosa e va benissimo così”. Poco dopo l’infarto l’attore è tornato anche sugli schermi con la serie “Liberi tutti” in cui interpreta il personaggio di Michele Venturi raccontato così a FanPage.it: “il piacere di fare dei personaggi trasgressivi, è una cosa che è capitata anche quando ho partecipato a Boris. Usare il buonismo per trasgredirlo è una cosa che mi diverte molto”. Tirabassi ha poi parlato di come è cambiata la tv oggi, visto che la serie ha debuttato dapprima sulla piattaforma streaming di RaiPlay: ” piattaforme come questa sono il nostro presente. Credo sia impensabile, oggi, vedere una serie aspettando una settimana per l’episodio successivo. Chi ha modo di vedere le serie ama farlo prendendosi un giorno di ferie, dandosi malato in ufficio. La serialità oggi dà grande libertà di racconto agli autori e questa è una cosa importantissima. Produttori e distributori non interferiscono più, come accadeva un tempo, sul processo produttivo e le piattaforme streaming, ad esempio, agevolano questa logica”.

Pubblicità

Giorgio Tirabassi film e serie tv: “ho fatto un film con Goran Paskaljevic”

Non solo, Giorgio Tirabassi ha anche parlato del suo futuro come attore diviso come sempre tra film e serie tv: “sono molto contento di aver fatto il mio film da regista, uscito in estate e senza la migliore risonanza, che arriverà a gennaio su Sky. Prima o poi invece spero esca il film “Freaks out” ddi Gabriele Mainetti”. Tra i prossimi progetti anche un film con Goran Paskaljevic: “potrebbe uscire in primavera” – ha precisato Tirabassi – dopodiché aspetto con molta calma la seconda stagione di “Liberi Tutti”. E poi basta, non ho proprio questa smania di lavorare, alcuni colleghi non riescono a stare a casa, io invece ho anche altri interessi e sto bene pure così”. Infine parlando della sua vita privata ha precisato: “non amo molto essere al centro dell’attenzione, però mi fa molto piacere ricevere grande affetto dalle persone che mi incontrano in strada. Avrei preferito non uscisse nulla, ma poi io ho spento il telefono, sto poco sui social e cerco di difendermi: credo che il privato non debba essere pubblico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA