Giorgio Tirabassi e la moglie Francesca Antonini/ “Abbiamo avuto la crisi del 7 anno”

Giorgio Tirabassi: il primo incontro con la moglie Maria Francesca Antonini

Giorgio Tirabassi e la moglie Maria Francesca Antonini sono legati da più di 30 anni. Un grande amore anche se non sono mancate le crisi tra l’attore di tantissimi film e fiction di successo e la ballerina ed esperta d’arte. Tutto è iniziato per uno strano scherzo del destino come ha raccontato l’attore in un programma televisivo: “ho conosciuto mia moglie perché ballava con una compagnia di danza contemporanea e parallelamente lavorava anche in una galleria d’arte”. Poco dopo quel primo causale incontro, i due si sono innamorati e fidanzati. “Lei ha avuto un incidente e si è rotta un legamento, quindi ha dovuto saltare una tournée e poi, nel frattempo, è nato nostro figlio e poi ne abbiamo avuto un altro” – ha raccontato l’attore che dalla moglie ha avuto due splendidi figli: Filippo e Nina.

Nel 2012 la coppia è convolata a nozze dopo aver superato un momento di crisi. “Abbiamo avuto anche la crisi del settimo anno, quella da manuale, dove ci siamo separati per cinque o sei mesi” ha confessato l’attore.

Giorgio Tirabassi e la moglie Maria Francesca Antonini: la crisi è un lontano ricordo

La storia d’amore tra Giorgio Tirabassi e la moglie Maria Francesca Antonini prosegue a gonfie vele anche se non sono mancati momenti di grande difficoltà. “Tutto difficile, c’era già il primo figlio, poi alla fine ci siamo cercati perché avevamo vissuto un momento critico nella crescita di ognuno. Pensavo che stare con lei era la strada giusta, ho una intesa ancora adesso che è importante” – ha rivelato proprio l’attore di Distretto di Polizia dalle pagine di “Famiglia Cristiana”. L’attore, parlando poi del suo lavoro, ha raccontato come ha ha fatto sempre delle scelte legate alla sua famiglia: “sono stato anche fortunato perché ho avuto la possibilità di lavorare, quasi sempre, a Roma. Non mi è mai successo di stare quattro mesi a Sofia o a New York. Sette o otto mesi sì, ma a Cinecittà… quindi a casa”.

