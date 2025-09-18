Giorgio Tirabassi e l'infarto nel 2019: cosa accadde all'attore e come ha raccontato quell'esperienza, dopo la quale ha "cambiato stile di vita"

Giorgio Tirabassi e l’infarto: cosa accadde all’attore nel 2019

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio, giovedì 18 settembre 2025, con una nuova puntata ricca di ospiti. Caterina Balivo intervisterà anche Giorgio Tirabassi, attore di celebri serie tv come Distretto di Polizia e Paolo Borsellino, che nel 2019 è andato incontro ad un problema di salute; un infarto che fece preoccupare non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche tutto il mondo del cinema e dello spettacolo.

Filippo e Nina, chi sono i figli di Giorgio Tirabassi/ Il primogenito è attore: "Spero di debuttare in regia"

In merito all’infarto di Giorgio Tirabassi, tutto è accaduto il 1° novembre 2019 durante la presentazione del suo film Il grande salto a L’Aquila. L’attore si trovava presso la sala congressi del comune di Civitella Alfedena, dove era in corso la proiezione della pellicola, quando ha avuto un improvviso arresto cardiaco; soccorso dai sanitari del 118 di Castel di Sangro, è stato poi trasportato presso l’ospedale di Avezzano.

Francesca Antonini, chi è la moglie di Giorgio Tirabassi/ "Abbiamo avuto una crisi, poi ci siamo cercati..."

L’intervento dei sanitari si rivelò tempestivo: dopo l’arrivo in ospedale, l’attore e regista è stato operato d’urgenza con un intervento di angioplastica coronarica. Dopo un breve periodo di osservazione in terapia intensiva, è stato successivamente dimesso il 7 novembre ed è guarito definitivamente.

Giorgio Tirabassi: “Dopo l’infarto ho ricevuto molti inviti in programmi tv ma…“

L’infarto di Giorgio Tirabassi rappresentò un grosso spavento, per lui e per tutti coloro che gli sono vicini. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni rilasciata nel 2020, l’attore aveva ricordato quei momenti e com’è cambiata la sua vita: “Infarto e sette giorni in ospedale. La botta è stata tale che ho proprio cambiato stile di vita. Ho persino chiuso con le sigarette, io che fumavo da sempre“.

Dopo quanto accaduto, l’attore ha ricevuto numerose proposte e inviti per raccontare la sua esperienza, ma si è sempre rifiutato. “Il bello è che un sacco di programmi televisivi mi hanno invitato per raccontare quella esperienza, ma io ho detto no“, ha raccontato, spiegando. “Non mi piace mescolare la sfera pubblica e quella privata. Lo so di andare controcorrente nell’epoca della ‘condivisione’. Ma mi sembra poco elegante. Anche i social li uso pochissimo, li trovo invadenti‘”.