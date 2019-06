RICKY MEMPHIS A VIENI DA ME/ Gaffe Caterina Balivo “Ti chiami così?” E Tirabassi ride

Gaffe di Caterina Balivo a Vieni da me durante l’intervista a Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis. Quest’ultimo ha usato un nome d’arte, visto che all’anagrafe si chiama Riccardo Fortunati. Ma la conduttrice non lo sapeva… «Tu non ti chiami Ricky Memphis?», chiede Caterina Balivo. E lui tra il sorpreso e l’imbarazzato: «Ma dai?!». E quindi spiega di chiamarsi Riccardo Fortunati, ma la conduttrice di Vieni da me stenta a crederci. «Ma non è vero, Giorgio ride…», replica. Ma in realtà Tirabassi stava ridendo per la gaffe che aveva appena commesso. In effetti è apparsa un po’ in difficoltà di fronte all’ironia dei due attori. In ogni caso non è mancata qualche riflessione più seria: «Mi sono pentito di molti sì, mai dei no», ha raccontato Ricky Memphis. E poi ha ammesso: «Sono pieno di complessi, sono uno insicuro». Infine, Tirabassi ha rivelato come ha conosciuto il collega: «L’ho visto mentre leggeva le sue poesie. Erano molto metropolitane. Mi piacevano, infatti andavo a vederlo». (agg. di Silvana Palazzo)

GIORGIO TIRABASSI E RICKY MEMPHIS A VIENI DA ME

Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis, colleghi, ma soprattutto amici, raccontano il loro legame a Vieni da me. Per l‘ultima settimana della prima stagione della trasmissione di Raiuno, Caterina Balivo che aveva già raccolto i ricordi di Giorgio Tirabassi davanti alla cassettiera, torna ad intervistarlo. Stavolta, però, al suo fianco, c’è l‘amico di una vita, Ricky Menphis con cui ha lavorato in tante fiction di successo come Distretto di polizia. Oltre ad essere due tra i migliori attori del cinema e della fiction italiana, Giorgio Tirabassi e Ricky Menphis sono legati da un solido rapporto d’amicizia che non conosce invidie o gelosie al punto che, per la sua prima opera da regista, Giorgio Tirabassi ha voluto accanto a sé anche l‘amico Ricky. I due, infatti, sono i protagonisti, insieme a tanti altri attori come Marco Giallini, Pasquale Petrolo, Valerio Mastandrea del film “Il Grande salto” di cui Giorgio è regista e che sarà al cinema da giovedì 13 giugno. «Sono stato molto vicino ai personaggi, seguendoli passo passo, quasi pedinandoli – ha raccontato ai microfoni de Il Messaggero Tirabassi – In certi momenti, i loro sguardi, il non detto, sono più espliciti delle parole pronunciate. Per fare questo ho coinvolto attori che conosco molto bene e che è stato un onore dirigere».

“TRA NOI STIMA E AFFETTO”

Anche nel mondo dello spettacolo possono nascere amicizie speciali come quella che lega da anni Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis che si considerano due amici speciali. Possono passare anche mesi senza vedersi, ma quando si ritrovano è come se il tempo non fosse passato. Schietti, umili e sinceri, sono legati dalla passione per la recitazione, ma anche dai valori che hanno permesso ad entrambi di restare con i piedi per terra. Giorgio ha così voluto al proprio fianco Ricky per il suo primo film da regista e sul rapporto con Memphis, ai microfoni del portale IlgiornaeOff.it, dice: “Ricky non è solo un collega, ma anche un grande amico. Ogni volta che ci ritroviamo, dentro o fuori dal set, è sempre un motivo per far festa. Tra noi c’è grande stima e affetto reciproco”. I due attori, dunque, ai microfoni di Caterina Balivo, racconteranno nuovi dettagli della loro splendida amicizia?



