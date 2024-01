Giornalista attacca Bonolis ad Avanti un altro/ La replica è piccata: “Non ha capito una mazza”

Giornalista rimprovera il conduttore per una risposta “errata”: ecco cosa è successo

Bonolis è stato protagonista di una serata piuttosto particolare ad Avanti un altro. Un giornalista, nei giorni scorsi, lo ha rimproverato per una risposta errata non avendo compreso il regolamento del programma. Nell’ultimo gioco, infatti, il concorrente in gara deve dare 21 risposte consecutive sbagliate.

Paolo Bonolis chiama direttrice d'orchestra "signora" e dice "sexy" a musicista/ "Denigrante, battute tristi"

Stefano Lorenzetto, dunque, ha additato il conduttore che gli ha risposto a tono non citando la testata del giornalista “sennò ci rimangono male il direttore e tutti quelli che ci lavorano”. In realtà, Bonolis si è trovato di fronte una situazione analoga nel 2013, quando il Senato italiano chiamava il programma per lamentarsi di aver dato per buona la risposta “Camera” alla domanda sulla seconda carica dello Stato. Anche in quel caso la risposta del conduttore è stata piuttosto piccata.

Paolo Bonolis pronto a lasciare la tv? "Sono stanco"/ E su Pino Insegno: "Ipocrisia togliergli L'Eredità"

La replica piccata del conduttore al giornalista: le sue parole

Dopo che il giornalista lo ha preso di mira per quanto riguarda una risposta “errata”, il conduttore ha riletto l’articolo del giornalista in questione: Pulce fuori ordinanza per quei presentatori che si impancano a porre ai concorrenti domande su argomenti di cui non sanno nulla – aveva provocato Lorenzetto – nella finale del quiz Avanti un altro, Paolo Bonolis chiede a Rocco: ‘Roma o Bologna: San Pietro è la cattedrale di?’. Il poveretto risponde di getto: ‘Bologna’.

E ancora: “Gong di errore, costernazione generale e cazziatone di Bonolis, con eco incorporata, per l’impulsività del malcapitato: ‘Perché avete fretta?’. Ma l’unico ad avere fretta di chiudere i conti, sbagliati, congedando l’incolpevole gareggiante è lui. San Pietro è davvero la cattedrale di Bologna. Quella di Roma non è San Pietro, bensì la basilica di San Giovanni in Laterano. Urge aprire scuola serale negli studi Mediaset”. La replica di Bonolis non si fa attendere: “Stefano Lorenzetto del meccanismo della trasmissione non ha capito una mazza. Io lo capisco che è complesso, ma alla fine devono rispondere sbagliato”.

Ciao Darwin 2023, 7a puntata: Trattorie Vs Stellati/ Diretta, Madre Natura: Amendola trionfa ai Cilindroni!

© RIPRODUZIONE RISERVATA