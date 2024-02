“Giornalista di Al Jazeera è comandante di Hamas”/ Idf: “Altri tre corrispondenti collaborano con terroristi”

Idf: “Scoperto giornalista di Al Jazeera che collabora con Hamas”

L’esercito israeliano (Idf) tramite il suo profilo Twitter (ora X) ha reso nota la storia di Mohamed Washah, giornalista dell’emittente qatariota Al Jazeera che sarebbe anche tra i comandati militari di Hamas. L’uomo era diventato particolarmente noto dal 7 ottobre scorso, almeno nei media in lingua araba, per essere uno dei corrispondenti palestinesi dell’emittente all’interno della Striscia di Gaza, fin dai primissimi momenti dell’attacco del 7 ottobre.

Si potrebbe obiettare che per un giornalista, peraltro di un’emittente importante come Al Jazeera, sia stata una vera e propria fortuna, non fosse che forse le ragioni per cui si trovava a Gaza erano legate al suo ‘secondo’ lavoro per conto di Hamas. “Al mattino giornalista”, ha twittato ironizzando Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’Idf, “la sera terrorista”. Adraee nel suo post ha spiegato che la scoperta del giornalista di Al Jazeera affiliato ad Hamas è stata fatta dall’esercito di Tel Aviv, che dopo un’operazione nel quartiere Bureij di Gaza ha rinvenuto in una base dei terroristi un portatile. Analizzandolo, sono state trovate foto di Washah intento a provare diversi tipi di armi, oltre che documenti che rivelerebbero il suo ruolo di “comandante di spicco” dell’unità missilistica anticarro dei terroristi palestinesi.

Gli altri casi di giornalisti che collaborano con i terroristi

Insomma, secondo l’Idf non vi sarebbero dubbi che Washah, il giornalista palestinese di Al Jazeera, sia anche (o forse soprattutto) un affiliato di Hamas, forse anche implicato negli attacchi del 7 ottobre che hanno dato il via alla guerra a Gaza. Un caso, peraltro, che non sembra neppure essere isolato, e che getterebbe una luce se non altro particolare sull’emittente qatariota, da sempre voce dei terroristi e ora, forse, anche stretta collaboratrice.

Aveva fatto, infatti, parecchio discutere la storia del giornalista Ashraf Amra e del collega fotoreporter Mohammed Fayq Abu Mostafa, entrambi corrispondenti di Al Jazeera, che hanno attivamente partecipato agli attacchi del 7 ottobre, documentandoli. Secondo la ong HonestReporting, citata dal quotidiano Libero, sarebbero parecchi anche i collaboratori di agenzie e giornali, tra cui anche Ap e Reuters, che hanno partecipato a vario titolo agli attacchi dei terroristi. Similmente, sempre l’Idf, lo scorso mese aveva dichiarato di aver ucciso un altro giornalista di Al Jazeera, Hamza Wael Dahdouh, assieme al collega fotoreporter Mustafa Thuria, scoperti in macchina con un terrorista di Hamas intento a condurre un attacco con un drone, ferendone peraltro un terzo Hazem Rajab.

