Giornalista fa s*sso in diretta/ Louise Fischer in locale scambisti: “Divertente…”

Una giornalista è stata sorpresa a fare s*sso in diretta durante la realizzazione di un servizio. La donna, di nome Louise Fischer, è una reporter radiofonica danese dai capelli biondi di 26 anni e ha scelto di mimetizzarsi fra i protagonisti della serata che aveva il compito di documentare. In particolare, la ragazza era stata inviata presso un club di scambisti per comprendere al meglio come funzionassero le cose dopo il via libera delle autorità alle riaperture dopo il periodo di lockdown. A riportare la notizia è stata la Bild, che si è poi addentrata nei meandri di una vicenda che, inevitabilmente, sta facendo discutere il mondo intero.

Il servizio era ambientato a Copenaghen e Fischer ha trasmesso quello che ha ripreso in video sulla piattaforma radio (Radio4), ma anche sui social, in diretta, con tanto di immagini. Tutto bene, se non fosse che, a un certo punto, si scorge proprio la giornalista accoppiarsi con un uomo conosciuto nel locale e lasciarsi andare a un rapporto completo. Inevitabilmente, gli spettatori se ne sono accorti, così come la stessa redazione dell’emittente radiofonica presso cui la giovane presta quotidianamente servizio.

GIORNALISTA FA S*SSO IN DIRETTA: “MI HANNO FATTO SENTIRE UNA DEA”

Louise Fischer, giornalista inquadrata mentre faceva s*sso in diretta presso un club di scambisti in Danimarca, ha rivelato alla Bild di avere ricevuto una telefonata dalla redazione della radio, in quanto i suoi colleghi volevano accertarsi che stesse facendo quello che davvero voleva. Eppure, secondo la 26enne, quello sarebbe stato il modo migliore per ottenere la fiducia delle persone presenti nel locale, che hanno poi parlato apertamente. “Ho trovato persone molto più educate e gentili che in un normale bar – ha raccontato – e avrei potuto tranquillamente dire di no, se non avessi voluto… Mi sono divertita, non è stato il s*sso più bello della mia vita ma gli uomini in quel locale sono gentili, ti fanno sentire una dea”. E la mamma della cronista? Come l’ha presa? Secondo Fischer, avrebbe definito il video divertente e molti utenti del web hanno rivolto un plauso alla giovane, dicendole di essere stata coraggiosa e di avere aperto la strada per un nuovo giornalismo.

