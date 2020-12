Giornalista SkyTg24 “Al via campagna vaginale”/ Video, virale gaffe su vaccini Covid

C’è grande confusione in merito alla campagna di vaccinazione anti Covid di massa, ma non pensavamo al punto tale da scambiarla con qualcos’altro. Il riferimento è alla gaffe commessa nelle scorse ore da una giornalista di SkyTg24, che durante la conduzione si è confusa parlando di “campagna vaginale” anziché di campagna vaccinale, commettendo quindi una gaffe. Il suo errore non è passato sottotraccia, anzi è la gaffe è stata riproposta sui social tanto che il video è diventato virale nel giro di pochissime ore. Tanta l’ironia che ha suscitato la gaffe, anche in considerazione del dibattito che si è creato attorno alla campagna vaccinale. Molti ritengono che per quella “vaginale” non ci sarebbe neppure bisogno di valutare l’eventuale obbligatorietà… «Se c’è la campagna vaginale, io partecipo volentieri», ha subito twittato un utente. «Al via la campagna “vaginale”.. puntano a renderla più interessante?», si è chiesto un altro.

Tanta, dunque, l’ironia social attorno alla gaffe della giornalista di Sky Tg24. «Effettivamente la primula rosa si presta bene per una campagna vaginale…», ha fatto notare un utente in merito all’idea dell’architetto Stefano Boeri per i padiglioni per la campagna vaccinale. «Una buona campagna vaginale sarebbe proprio quello che ci vuole dopo il lock down», ha scherzato un altro utente. E così tra una battuta e l’altra il video è stato rilanciato più volte sui social, al punto tale da diventare subito di tendenza, con il programma Striscia la Notizia che ad esempio si è subito unito al coro.

VIDEO GAFFE GIORNALISTA SKYTG24





© RIPRODUZIONE RISERVATA