Giornata contro la violenza sulle donne/ Dati choc: già 94 femminicidi nel 2019

Oggi, 25 novembre 2019, è la Giornata contro la violenza sulle donne: iniziative in tutto il mondo per contrastare un fenomeno purtroppo sempre più in voga come il femminicidio. Istituta nel 1999 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, la data non è stata scelta a casa: in questo stesso giorno del 1960 furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana che si opposero alla dittatura di Rafael Leonidas Trujillo. Nonostante le contromisure adottate – basti pensare al Codice rosso – i dati testimoniano che resta ancora tanta strada da fare: 88 donne al giorno sono vittime di violenza, ovvero un’aggressione ogni 15 minuti circa, e nel 2019 sono già stati registrati 94 femminicidi. Ma non solo: in tutto il mondo una donna su tre subisce violenza dall’età di 15 anni ed il 53% del genere femminile sceglie di evitare determinati luoghi per sfuggire a situazioni spiacevoli. L’obiettivo di questa giornata è quello di informare, sensibilizzare e prevenire un problema che affrontiamo pressoché quotidianamente.

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MATTARELLA: “EMERGENZA PUBBLICA”

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto a ricordare che «la violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica» e per questo motivo «la coscienza della gravità del fenomeno continua a crescere». Il capo dello Stato ha ribadito inoltre che «resta ancora molto da fare, ogni donna deve sentire vicine le istituzioni». Così, invece, Giorgia Meloni su Twitter: «Oggi si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non abbassiamo la testa, combattiamo, ogni giorno, questa barbarie». Matteo Salvini ha voluto ricordare l’importanza della legge sul Codice rosso, tra le contromisure più importanti per contrastare il tragico fenomeno del femminicidio: «Grazie al Codice Rosso voluto dalla Lega e approvato dal Parlamento, adesso ogni denuncia di violenza o minaccia deve essere esaminata dalla giustizia entro tre giorni: tanto dolore evitato, tante vite salvate. Un abbraccio Amiche».

