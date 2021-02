Giornata dei Calzini Spaiati, 5 febbraio/ L’evento in favore di autismo e diversità

Domani, 5 febbraio 2021, torna la giornata dei Calzini spaiati, un’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’autismo e su altre patologie. Decisamente simpatico il nome scelto per questo giorno speciale, e soprattutto perfetto, metafora della diversità e del fatto che in ogni caso, anche se indossiamo dei calzini di colore differente o di lunghezza diverse (appunto calzini spaiati), resteranno comunque delle semplici calze.

Per aderire a questa speciale giornata e mandare quindi il proprio messaggio di solidarietà all’indirizzo di tutti coloro che soffrono di autismo e di altre gravi patologie, basterà scattarsi una semplice foto con dei calzini appunto spaiati, meglio ancora se fantasiosi e giocosi. Una volta che lo scatto sarà stato messo a punto, si potrà pubblicare la stessa foto sul proprio profilo social, a cominciare da Facebook e Instagram, per poi taggare nella propria foto @autismoParoleperdirlo.

GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI: QUEST’ANNO L’OTTAVA EDIZIONE

Ovviamente tutti possono partecipare, a cominciare dai bambini e arrivando fino agli adulti, e l’iniziativa è rivolta in particolare al mondo della scuola, quindi insegnanti, genitori, alunni e via discorrendo. La giornata dei Calzini spaiati è dedicata al bello di indossare due calze diverse, un’iniziativa che giunge quest’anno, nel 2021, alla sua ottava edizione, e che fino all’anno scorso si era sempre celebrata il 7 febbraio. Quest’anno, forse per il fatto che il 7 sarà di domenica, si è preferito anticiparla di due giorni, di conseguenza si celebrerà nella giornata di domani. L’idea è nata appunto otto anni fa presso la scuola primaria del comune di Terzo di Aquilei, in Friuli Venezia Giulia, partorita dai bimbi in collaborazione con la maestra Sabrina, e supportata anche dagli amici clown in corsia. «Tanta bellezza in tante fotografie – spiegavano l’anno scorso gli organizzatori in merito al “concorso fotografico” di cui sopra, parlando al Corriere delle Sera – ne abbiamo viste a migliaia e ci siamo commosse. Così, abbiamo deciso di riproporre ogni anno a febbraio questa raccolta. In questi anni – dicevano ancora – abbiamo raggiunto scuole, squadre sportive di ogni disciplina, uffici, famiglie… neonati e persone senza età. Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA