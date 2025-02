Nella giornata di oggi, lunedì 17 febbraio 2025, in Italia – ed anche in Polonia, ma ci torneremo – si celebra la Giornata del gatto, una simpatica festa nata ormai più di 30 anni fa con uno scopo nobile e diventata un vero e proprio appuntamento fisso per tutti i ‘gattari’ che potranno celebrare i loro amichetti a quattro zampe anche grazie ad una fitta serie di eventi organizzati ogni anno nelle principali città della nostra bella penisola: prima di entrare nel vivo della Giornata del gatto – però – vale la pena ricordare che agli amici baffuti sono riservate anche altre due festività come il Giorno internazionale del gatto che si celebra l’8 agosto e la Giornata nazionale del gatto nero del 17 novembre.

L’idea di istituire una Giornata del gatto – che di fatto non ha nulla di ufficiale dal punto di vista giuridico – venne nel 1990 ad una giornalista della rivista ‘Tuttogatto‘ che organizzò un piccolo sondaggio tra i lettori per individuare una data utile a sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’adozione dei piccoli animali che possono diventare un vero e proprio problema per gli ecosistemi se abbandonati all’aria aperta: la giornata del 17 venne scelta per via della sua aura storicamente sfortunata (che richiama le superstizioni legate ai gatti neri); mentre per il mese si optò per febbraio in virtù del collegamento zodiacale con il segno dell’Acquario che – esattamente come i gatti – è il più anticonformista e libero dei 12 segni governati dalle stelle.

Mostre ed eventi dedicati alla Giornata del gatto: tutto il programma e il calendario tra Roma e Milano

Al di là della storia e dallo scopo nobile con la quale è nata, la Giornata del gatto è diventata nel corso degli anni un appuntamento fisso per moltissimi appassionati e padroncini, me è ancora interessante ricordare al volo che pur non trattandosi di una festa ufficiale o internazionale ce ne sono moltissimi altri esempi simili in tutto il mondo: il primo paese a muoversi in tal senso fu il Giappone che celebra l’animale (peraltro centrale nella cultura nipponica) il 22 febbraio; e mentre Russia e Stati Uniti hanno optato – solamente a partire dal 2005 – per la date dell’1 marzo e del 29 ottobre, la Polonia nel 2006 ha adottato la nostra stessa datazione.

Come anticipavamo in apertura, alla Giornata del gatto sono legati diversi eventi che ogni anno si tengono in questo periodo nelle principali città italiane: a Milano e a Roma – per esempio – da otto anni si tiene la rassegna ‘Città dei Gatti‘ che quest’anno si articolerà attorno ad una mostra artistica (allestita allo Wow Spazio Fumetto da ieri fino al 23 marzo, per quanto riguarda il capoluogo lombardo) dedicata ai famosi felini della Disney; così come nel milanese il prossimo primo marzo agli spazi del Cam Falcone e Borsellino si terranno gli ‘Stati generali della micizia‘ incentrati sul tema della sostenibilità economica del modello delle colonie feline.