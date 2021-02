Giornata del Gatto, oggi 17 febbraio/ Amici domestici ma non addomesticati

Si celebra oggi in Italia la Giornata del Gatto, un giorno speciale dedicato appunto ai nostri simpatici e pelosi amici felini. Come mai si è scelto proprio il 17 febbraio per ricordare i nostri mici? Diversi i motivi, come sottolineano i colleghi de IlGiorno, a cominciare da una questione legata agli astri; il secondo mese dell’anno è quello dell’Acquario, segno zodiacale dominato da Urano e protettore da spiriti liberi e anti convenzionali proprio come i gatti. C’è poi una questione storica, visto che il numero 17 in romano diventa XVII, il cui anagramma è “VIXI”, “ho vissuto”, rifacendosi alle famose sette vite del gatto.

Infine, c’è una motivazione puramente di cronaca, un sondaggio a inizio anni ’90 su una rivista specializzata che individuò proprio in questo giorno la Giornata del Gatto. Fatto questo doveroso preambolo, sono milioni gli italiani che posseggono un gatto, e questo simpatico animale e nel contempo affascinante, ha ammaliato nel corso della storia svariati personaggi famosi, a cominciare da Freddie Mercury, passando per David Bowie, Pablo Neruda, Anna Magnani, ma anche Margherita Hack e il premio Nobel per la letteratura, Doris Lessing.

GIORNATA DEL GATTO: “LI AMIAMO PERCHE’…”

«La caratteristica che più amiamo nei cani è la fedeltà – racconta all’agenzia Ansa, Diana Lanciotti, fondatrice del Fondo Amici di Paco e autrice di numerosi libri sugli animali, intervistata quest’oggi proprio in occasione della Giornata del Gatto – il loro dare senza chiedere nulla in cambio. Nel gatto è quel fascino, quell’essere sfuggente pur vivendo al nostro fianco. Quell’essere ‘domestico’ ma non ‘addomesticato’. Il gatto conserva ancora tutta la sua ferinità, non intesa come ferocia, ma come quell’insieme di fierezza e vicinanza alle origini che caratterizza ogni gatto. Ed è questo aspetto che ci piace di loro: il loro essere rimasti vicini alla Natura e alla loro vera natura. Noi abbiamo fatto progressi, tanti e tali che hanno però come rovescio della medaglia la perdita parziale o totale dell’aggancio con la Natura, che non riconosciamo e, a sua volta, non ci riconosce più. Il gatto invece è l’animale domestico più legato alla dimensione naturale, da cui noi ci siamo staccati da tempo”.



