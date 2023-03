Giornata della donna 2023/ Auguri festa 8 marzo: “Mondo è imperfetto senza di voi”

Il conto alla rovescia per la Giornata della Donna 2023 è terminato: è arrivato il momento di inviare gli auguri di buona festa della donna alle proprie familiari, mogli o fidanzate ed anche amiche. Oggi, 8 marzo, è infatti l’occasione ad hoc per celebrarle. Quale miglior modo se non con una dedica chele omaggi nel loro genere? Le frasi che è possibile scegliere – da pronunciare a voce oppure da scrivere su Whatsapp e pubblicare sui social network – sono tantissime. Non resta che selezionare quella più bella.

“Il mondo sarebbe imperfetto senza la presenza della donna”, questa a firma di Tommaso D’Aquino rappresenta un vero e proprio must have per questa ricorrenza. E ancora: “Le donne sostengono la metà del cielo”, diceva Mao Zedong. Anche Ludovico Ariosto era d’accordo: “Le donne son venute in eccellenza di ciascun arte ove hanno posto cura”. L’aforisma di Oscar Wilde invece è: “Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto”.

GIORNATA DELLA DONNA 2023 AUGURI BUONA FESTA: LE POESIE PER L’8 MARZO

Oltre alle frasi, non mancano anche le poesie da utilizzare come auguri di buona giornata della donna 2023. Una è quella a firma di Alda Merini, da dedicare da donna a donna. “Sorridi donna/ sorridi sempre alla vita/ anche se lei non ti sorride/ Sorridi agli amori finiti/ sorridi ai tuoi dolori sorridi comunque/ Il tuo sorriso sarà:/ luce per il tuo cammino/ faro per naviganti sperduti/ Il tuo sorriso sarà:/ un bacio di mamma/ un battito d’ali/ un raggio di sole per tutti”.

Gli uomini innamorati invece possono utilizzarne una di Fabio Volo. “Da quando ti ho incontrata/ è come se in ogni parola che dico nella mia vita/ ci fosse una lettera del tuo nome,/ perché alla fine di ogni discorso/ compari sempre tu”. Non mancano anche le filastrocche per bambini da imparare a memoria, come questa. “Se pensiamo alla mimosa/ non pensiam la stessa cosa./ Io non penso alla cenetta/ né alla torta, né alla fetta./ Penso a chi ha dato tanto/ con gran gloria e grande vanto./ E’ un ricordo doloroso/ e non giorno di riposo./ Ricordiamo chi ha pagato/ e con morte ci ha onorato”.

