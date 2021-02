Giornata della Fratellanza Umana/ Oggi incontro virtuale tra il Papa e il Grande Imam

Oggi, 4 febbraio, si celebra l’appuntamento con la Giornata Internazionale della Fratellanza Umana. Un evento che ha trovato la forte collaborazione di Papa Francesco che parteciperà in prima persona ad un evento virtuale organizzato dallo Sceicco Mohammed Bin Zayed ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, nel quale interverranno il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb; il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, Sheikh Mohammed Bin Zayed e altre personalità. Durante la giornata della fratellanza ci sarà la consegna dello Zayed Award for Human Fraternity, premio che rappresenta i valori fondativi del Documento per la Fratellanza umana. Per tutti coloro che vorranno seguire l’incontro e la cerimonia di premiazione, gli appuntamenti verranno trasmessi a partire dalle ore 14.30 italiane da Vatican News, il portale di informazione multimediale della Santa Sede, e diffusi da Vatican Media. Il Cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ha spiegato la natura dell’evento: “Questa celebrazione risponde al chiaro invito rivolto da Papa Francesco a tutta l’umanità ad costruire un presente di pace nell’incontro con l’altro. Nell’ottobre 2020, tale invito divenne ancora più ineludibile con l’Enciclica Fratelli tutti; tali incontri sono un modo per realizzare una amicizia sociale autentica, come ci ha chiesto il Santo Padre“.

GIORNATA DELLA FRATELLANZA UMANA, PERCHE’ IL 4 FEBBRAIO?

La scelta di celebrare la Giornata Internazionale della Fratellanza Umana il 4 febbraio è stata presa legandosi alla stessa data dell’anno 2019, quando nel corso del Viaggio Apostolico di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti, il Santo Padre e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al- Tayyeb, firmarono il Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune. Un importantissimo punto di incontro e un lavoro che le due figure religiose hanno svolto con grande minuziosità, occupandosi per un anno e mezzo circa della stesura del documento. Terminato il lavoro è stato istituito l’Alto Comitato per la Fratellanza Umana con il compito di per promuovere la fraternità, la solidarietà, il rispetto e la comprensione reciproca, tutti i valori fondativi del documento. Il progetto è quello di istituire una Casa Famiglia Abramitica, con una sinagoga, una chiesa e una moschea, presso l‘Isola Saadiyat ad Abu Dhabi. Lo Zayed Award for Human Fraternity sarà consegnato proprio a una figura che nell’ultimo anno è riuscito a mettere in pratica gli ideali che hanno ispirato il Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune.

PAPA FRANCESCO: “LE NAZIONI SI UNISCANO ALLA CELEBRAZIONE”

Papa Francesco nella giornata di mercoledì 3 febbraio ha preannunciato l’impegno odierno invitando a partecipare alla celebrazione della Giornata Internazionale della Fratellanza Umana: “Le nazioni del mondo intero si uniscano in questa celebrazione, volta a promuovere il dialogo interreligioso e interculturale. Perciò domani pomeriggio – ha affermato il Pontefice – parteciperò a un incontro virtuale con il Grande Imam di Al-Azhar, con il segretario generale delle Nazioni Unite, signor António Guterres, e con altre personalità. La risoluzione delle Nazioni Unite che istituisce la giornata, riconosce il contributo che il dialogo tra tutti i gruppi religiosi può apportare per migliorare la consapevolezza e la comprensione dei valori comuni condivisi da tutta l’umanità. Sia questa oggi la nostra preghiera e il nostro impegno ogni giorno dell’anno“. Queste le parole del Santo Padre, l’incontro in streaming potrà dunque essere seguito a livello mondiale ascoltando sia l’intervento del Santo Padre che quello del Grande Imam.



