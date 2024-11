GIORNATA DELLA GENTILEZZA 2024, ORIGINI E SIGNIFICATO

Empatia e compassione sono i principi fondamentali che dovrebbero guidarci ogni giorno: a ricordarlo la Giornata della gentilezza 2024, il World Kindness Day, in cui si promuove la cultura di piccoli gesti di bontà e solidarietà che sono in grado di cambiare il mondo. Quello di oggi può essere allora il giorno giusto per fermarsi a riflettere sull’importanza della gentilezza, attorno a cui è nato un vero e proprio movimento, il World Kindness Movement, nel 1997 a Tokyo, con l’obiettivo di ispirare le persone e mettere in connessione i vari Paesi per creare così un mondo più gentile.

Strage di Altavilla, l'avvocato di Sabrina Fina: "Lei è stata incastrata"/ "Barreca pericoloso socialmente"

La prima giornata fu celebrata il 13 novembre 1998 e da allora diversi Paesi si sono aggiunti all’elenco dei partecipanti a questa ricorrenza. Ad esempio, l’Italia lo ha fatto nel 2000 e quest’anno ha ospitato il movimento internazionale. Lo ha fatto a Palermo, designata “Kinder City“. La Giornata della gentilezza 2024 non è fatta però solo di grandi eventi, ma soprattutto di piccole azioni, come fare donazioni per cause benefiche, occuparsi di volontario o più semplicemente rendersi protagonisti di un atto di gentilezza nei confronti di altre persone.

Tremonti: "Industria auto Ue si è suicidata"/ "Con Trump fine della globalizzazione, ma serve patto sui dazi"

GIORNATA DELLA GENTILEZZA 2024, DAL DECALOGO ALLE INIZIATIVE

La gentilezza non è un comportamento di facciata, è la base di una cultura nuova perché ci si può rapportare diversamente agli altri. Ci sono tra l’altro studi scientifici che hanno dimostrato come la gentilezza aiuti la propria autostima ed è uno strumento per instaurare rapporti più profondi e duraturi. Se si è gentili, inoltre, si è meno soli e si può vivere più a lungo, perché è una “medicina” per il buon umore. Ma migliora anche la produttività a lavoro. I gesti non devono essere eclatanti, basta veramente poco per celebrare la Giornata della gentilezza 2024 giorno dopo giorno.

Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 1.8/ Il bollettino settimanale: 33 sismi negli ultimi giorni

C’è anche un decalogo che può tornarvi utile: al primo punto il consiglio a essere pazienti per vivere bene con gli altri; salutare e ringraziare, mostrandosi aperti verso il prossimo; tralasciare l’aggressività; avere rispetto per la diversità; condividere e comunicare; non danneggiare il pianeta; ridurre gli sprechi; puntare sui prodotti locali seguendo le stagionalità; proteggere gli animali e infine allevarli in modo etico.

Invece, l’università Lumsa ha elaborato un manifesto con 50 proposte per la vita quotidiana e universitaria, mentre Mulino Bianco con Croce Rossa italiana ha donato 25 tonnellate di cibo ai bisognosi. Il 9 novembre scorso si è tenuto il premio internazionale per la gentilezza, il “gelsomino giallo”, consegnato a Claudia Caramanna, procuratrice per i minorenni di Palermo.