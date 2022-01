Giornata della Memoria/ Commemorazione vittime Olocausto: 77 anni fa la liberazione

Domani, giovedì 27 gennaio 2022, si celebra la Giornata della Memoria: una ricorrenza internazionale istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto. In totale si stima che le persone uccise tra il 1933 e il 1945 furono tra i 15 e i 17 milioni, senza distinzioni di sesso e di età. La maggior parte erano ebrei, ma ad essere coinvolti furono anche le popolazioni slave delle regioni occupate nell’Europa orientale e nei Balcani, i neri europei, i prigionieri di guerra sovietici, gli oppositori politici, i massoni, le minoranze etniche come i rom e quelle religiose come i testimoni di Geova e i pentecostali, nonché gli omosessuali e i portatori di handicap fisici e/o mentali. I nazisti li avevano divisi nei campi di concentramento e li distinguevano con dei colori sulla divisa grigia.

Tim Cook vittima di stalking/ Ceo Apple perseguitato: ordine restrittivo per 45enne

Solo ad Auschwitz, il complesso di campi di concentramento realizzato in Polonia, nel cuore dell’Europa occidentale, e diventato il simbolo universale della Shoah, morirono circa un milione di persone. Le truppe sovietiche liberarono il campo il 27 gennaio 1945 ed è per questa ragione che è proprio questa la data prescelta per la celebrazione della Giornata della Memoria.

REGOLE COVID, 7 PROPOSTE REGIONI A GOVERNO/ Costa “basta colori, semplificare scuola”

Giornata della Memoria: cos’è e quando è stata istituita

La Giornata della Memoria è stata istituita per la commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Essa è stata istituita dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la quarantaduesima riunione plenaria. L’Italia aveva già formalmente istituito la giornata commemorativa qualche anno prima. La data prescelta fu quella in cui l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz, salvando le 7.000 persone che erano lì incarcerate ed erano ancora in vita, tra cui diversi bambini.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Torino: incidente sul lavoro, morto 41enne

Domani, il 27 gennaio 2022, si celebra il settantasettesimo anniversario della liberazione del lager, dove morirono circa un milione di persone. Le iniziative organizzate in Italia per la Giornata della Memoria sono numerose: da Milano a Palermo. La volontà è quella di non dimenticare, nonché di trasmettere il valore della storia a coloro che non l’hanno vissuta direttamente. Il timore infatti è che tuttora l’antisemitismo sia vivo: il 2021, secondo un rapporto realizzato dall’Organizzazione sionista mondiale insieme all’Agenzia ebraica, è stato l’anno maggiormente caratterizzato da questo fenomeno. L’ultimo episodio risale a soltanto qualche giorno fa, quando un dodicenne è stato insultato e aggredito da due ragazzine poiché ebreo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA