Domenica 9 marzo nel Regno Unito si terrà per la seconda volta consecutiva con la forma attuale la Giornata della memoria Covid (chiamata ufficialmente Day of Reflection) che inviterà tutti i cittadini britannici a dedicare un momento per ricordare tutti coloro che hanno lottato contro la ormai famosissima pandemia che cinque anni fa ha bloccato completamente il mondo: un giorno – insomma – di riflessione e che per ora risulta essere un unicum a livello internazionale con il governo britannico che ha scelto di dare una sorta di esempio al resto del mondo affinché la Giornata della memoria Covid – magari co un nome differente che non rischi di sovrapporsi alla più famosa giornata che si celebra il 27 gennaio e richiama l’Olocausto – diventi un appuntamento annuale per tutto il mondo.

Lego anti-LGBT? Teoria choc del Museo della Scienza Uk/ "Mattoncini hanno solo parti maschili o femminili"

Partendo dal principio, è interessante ricordare che il Giornata della memoria Covid del Regno Unito è stata introdotta per la prima effettiva volta nel 2021 per volere della fondazione benefica Marie Curie per il giorno del 23 marzo – giornata in cui venne introdotto il lockdown nella ‘vecchia albione’ -; mentre nel settembre del 2023 il governo decise di istituzionalizzarla e renderla (oltre che ufficiale) nazionale con la prima celebrazione fissata per domenica 3 marzo 2024 che quest’anno è diventata domenica 9.

Sondaggi Regno Unito 2025/ Farage primo partito con l’effetto MEGA, choc UK: crolla Starmer al 24%, Tory 21%

Cos’è, come funziona e come si celebra la Giornata della memoria Covid che si celebra il prossimo 9 marzo nel Regno Unito

Insomma, tra un mese esatto a partire da oggi nel Regno Unito si celebrerà la Giornata della memoria Covid che – come anticipavamo prima – ambisce ad essere una giornata per ricordare tutte quelle persone che sono state colpite dalla pandemia: centrali – in particolare – sono ovviamente le vittime che sul territorio britannico si stima siano state 198mila (8mila in più che in Italia); ma un pensiero viene ovviamente dedicato anche al persone sanitario, a quello assistenziale e ai ricercatori che hanno permesso di limitare gli effetti della pandemia.

"Emily Damari ostaggio di Hamas in strutture Unrwa senza cure mediche"/ Agenzia Onu: "Grave, indagheremo"

Complessivamente in tutto il Regno Unito per la Giornata della memoria Covid sono stati organizzati decine e decine di eventi tra quelli ‘ufficiali’ e quelli organizzati dai privati e dalle associazioni benefiche; mentre chi volesse fare qualcosa nel suo piccolo quotidiano – spiega lo stesso sito ufficiale dell’iniziativa – è invitato a creare un piccolo memoriale da esporre alle finestre o nel proprio cortile in modo che sia visibile dai passanti, ma anche più semplicemente ad accendere una piccola candela da dedicare ai morti.