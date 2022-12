GIORNATA DELLA TRASPARENZA/ Appuntamento il 6 dicembre al Palermo Cruise Terminal

Si terrà martedì 6 dicembre, presso il Palermo Cruise Terminal, dalle 08,30 alle 12,30, la “Giornata della Trasparenza”, organizzata annualmente dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per una riflessione e una condivisione sul tema della trasparenza come generatore di valore pubblico e come perno attorno a cui far leva per migliorare qualità ed efficienza dell’amministrazione.

CONFINDUSTRIA VENETO EST/ Con Milano e Bologna nasce un nuovo triangolo industriale

I saluti istituzionali saranno affidati al presidente Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti, e al sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Introdurrà la giornata il segretario generale e RPCT dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante. A seguire, la tavola rotonda dal titolo: “La casa di vetro: il principio della trasparenza amministrativa e il ruolo dell’amministratore pubblico” con gli interventi del magistrato Leonardo Agueci, del prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, del presidente OIV dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Rosalba Vitale, del comandante della Capitaneria di porto Raffaele Macauda, e dell’assessore all’Urbanistica del Comune Palermo Maurizio Carta. Nel secondo panel, “La riforma della giustizia e la pubblica amministrazione”, il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove dialogherà con il presidente Monti.

DIETRO L'OCCUPAZIONE RECORD/ Le criticità ancora da risolvere nonostante i numeri positivi

Modererà entrambi i dibattiti il giornalista Andrea Giambruno.

LEGGI ANCHE:

Taglio al cuneo fiscale/ Come funziona la decontribuzione per le assunzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA