Giornata internazionale della donna 2022/ Storia e significato: l’8 marzo per…

Ricorre oggi, 8 marzo 2022, la Giornata internazionale della donna, la ricorrenza annuale spesso simboleggiata dalla mimosa data in dono alle donne ma il cui significato ha radici ben più profonde. Tale ricorrenza, che negli anni è diventata sempre di più una celebrazione prettamente commerciale, in realtà ha come obiettivo quello di rammentare da una parte le conquiste del genere femminile in vari ambiti, ma dall’altro anche le discriminazioni di cui il genere femminile è stato spesso vittima e che continua ad esserlo in diverse parti del globo. Si tratta di una celebrazione internazionale che ha preso piede negli Usa dal 1909, mentre in Italia è approdata nel 1922.

Sparatoria in un liceo USA/ Uno studente morto, due feriti gravi: cos'è successo

La prima Giornata Nazionale della donna fu celebrata proprio il 28 febbraio 1909 negli Stati Uniti per iniziativa del Partito Socialista Americano. Una data scelta per commemorare lo sciopero di migliaia di camiciaie newyorkesi che, l’anno precedente, avevano rivendicato con forza migliori condizioni di lavoro. L’anno successivo la ricorrenza approdò anche in Europa su impulso dell’Internazionale Socialista: nel corso del congresso di Copenaghen fu deciso di istituire la Giornata internazionale della donna per promuovere i diritti del genere femminile e sostenere la campagna in favore del suffragio universale. Inizialmente, sulla scia del modello statunitense, la data di celebrazione fu fissata all’ultima domenica di febbraio ed in Europa, tra i primi Paesi a celebrarla annualmente furono Austria, Danimarca, Germania e Svizzera, a partire dal 1911.

Brescia, liceale picchiato perché mamma di origine russa/ "Guerra non è colpa nostra"

Giornata internazionale della donna anche in Italia

In Italia la Giornata internazionale dei diritti della donna fu celebrata la prima volta il 12 marzo 1922, su iniziativa del Partito comunista d’Italia. La data dell’8 marzo sarebbe invece da collegare a Lenin che considerò tale giorno festività ufficiale e simbolo delle lotte sociali e del rovesciamento dello zarismo. Nel settembre 1944, con la nascita dell’UDI, Unione Donne in Italia, fu ripresa anche la celebrazione della prima giornata della donna nelle zone dell’Italia libera, a partire dall’8 marzo 1945. Con la fine della guerra, l’8 marzo 1946 fu celebrato in tutta l’Italia e vide la prima comparsa del suo simbolo, la mimosa.

BUONA FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO/ Le frasi di auguri: "Femmina come la terra..."

Attorno alla scelta della data dell’8 marzo ed al suo collegamento alla cosiddetta Giornata internazionale dei diritti della donna o molto semplicemente alla Festa della donna, si è diffusa negli anni anche la leggenda dell’incendio che si sarebbe scatenato in una fabbrica di camicie a New York proprio l’8 marzo 1909. In realtà, come rammenta Today, non si consumò alcun incendio, a differenza di quello che avvenne il 25 marzo 1911 e nel quale morirono 140 persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA