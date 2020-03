Giornata internazionale della donna/ Festa delle donne, auguri su WhatsApp e Facebook

Festa delle donne “particolare” quest’anno. A causa dell’emergenza Coronavirus forse questo 8 marzo sarà un po’ sottotono. Quella che festeggiamo oggi è, dunque, una Giornata internazionale della donna diversa rispetto a quelle degli anni passati. Molti eventi questo weekend sono stati cancellati nel rispetto delle disposizioni del governo che sta cercando di contrastare la diffusione del Covid-19. Tutto o quasi è stato annullato, anche la cerimonia in programma al Quirinale. Da nord a sud, l’Italia fa un passo indietro e ridimensiona gli appuntamenti per non alimentare l’epidemia. Ma questo non vuol dire che non si possa celebrare la Festa della donna. Lo si può fare inventandosi nuove forme, senza però dimenticare di fare gli auguri anche con modi ormai tradizionali, come un messaggio o sms. Se non potete farli personalmente a causa delle nuove misure, potreste approfittare della tecnologia per una videochiamata o dei social per inviare delle frasi o delle immagini carine in questo giorno speciale.

FESTA DELLE DONNE 8 MARZO 2020, FRASI AUGURI

Ora passiamo alle frasi di auguri per la festa delle donne dell’8 marzo. Le fonti di ispirazione non mancano. Pensiamo al mondo della musica, con Bob Dylan: “Credo che le donne reggano il mondo e non credo ci sia un uomo che ha mai fatto qualcosa senza che una donna glielo abbia concesso o lo abbia incoraggiato a farlo”. Ma c’è anche Madonna: “Sono una dura, sono ambiziosa e so esattamente ciò che voglio. Se questo fa di me una stronza, va bene”. A proposito di sano femminismo, potete attingere dall’ironia di Geppi Cucciari: “Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita una donna vi busserà alle spalle non è perché è rimasta indietro, è che vi ha doppiati”. Ma ci sono anche le frasi di Coco Chanel e Marilyn Monroe. La prima: “Una donna dovrebbe essere due cose: chi è e cosa vuole essere”. Invece l’attrice: “Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione”. Ma vogliamo chiudere questa selezione con James Joyce: “Le donne: non le vedi mai sedersi su una panchina con l’avviso “Verniciata di fresco”. Hanno occhi dappertutto”.

FESTA DELLE DONNE 8 MARZO 2020, IMMAGINI AUGURI

L’8 marzo è arrivato e dunque possiamo celebrare le donne di tutto il mondo. Così come accaduto per San Valentino e ancor prima per Natale e Capodanno, anche oggi per la festa delle donne vi aiutiamo a trovare le parole giuste per fare gli auguri. Ma non dimenticate di salvare qualche immagine a tema, da condividere via WhatsApp o su Facebook. C’è poi Instagram che mette a disposizione molti filtri. La procedura per scaricare le foto e le immagini per la festa delle donne dell’8 marzo è semplice: se siete da smartphone e tablet, posizionate il dito sull’immagine da salvare, effettuate una pressione prolungata e poi scegliete l’opzione “salva” tra quelle che vi compariranno. Se invece siete da pc, dovete posizionarvi col cursore sull’immagine, cliccare col tasto destro e poi col sinistro sulla voce “salva con nome”. Una volta scelta la cartella di destinazione, il gioco è fatto. Può risultare meno semplice la scelta delle foto, se siete molto attenti anche in questo. Ma le opzioni non mancano, quindi potreste trovare quel che fa per voi di seguito.

IMMAGINI AUGURI FESTA DELLE DONNE





