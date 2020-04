Giornata mondiale autismo/ Oggi 2 aprile “Per il coronavirus in fumo anni di terapie”

La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 aprile, cade quest’anno nel pieno dell’emergenza coronavirus. Proprio a causa della pandemia di Covid-19 assume un significato ancor più importante, perché questi giorni difficili sono ancor più complessi per i soggetti autistici. Il tema è stato affrontato dal governo che hanno previsto alcune deroghe al divieto di uscire dalla propria abitazione. Sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è, infatti, precisato che le persone con disabilità cognitiva, intellettiva e relazionale e i familiari che le accompagnano possono uscire di casa «solo se strettamente necessario», ma «restando nei dintorni», quindi rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus. Anche in questo caso l’esigenza va chiarita nell’autocertificazione: in tal caso si può indicare tra le ragioni dello spostamento «assistenza a persone con disabilità». Si consiglia anche di munirsi di altra documentazione, come il certificato che attesta la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l’assistito.

GIORNATA MONDIALE AUTISMO NELL’ANNO DEL CORONAVIRUS

La situazione non è semplice, a maggior ragione durante l’emergenza coronavirus, per i bambini e gli adulti con lo spettro autistico, i quali stanno vivendo condizioni assai critiche. La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo è dunque un’occasione ancor più importante per accendere i riflettori su questa tematica. «Gli adulti autistici stando chiusi in casa rischiano di perdere le conquiste acquisite con anni di terapie», ha dichiarato Noemi Cornacchia, presidente dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa) dell’Emilia-Romagna. Ai bambini vengono poi interrotte le terapie domiciliari, la scuola – che era in molti casi l’unico luogo di socialità – è chiusa, quindi «molti alunni autistici soffrono in maniera particolare questo isolamento», aggiunge Lucrezia Lapietra, vicepresidente Angsa di Monopoli, al Fatto Quotidiano. Il suo invito però è a non nascondersi, né oggi 2 aprile né negli altri giorni dell’anno. «Anzi oggi è più importante che mai confrontarsi e raccontare agli altri la propria esperienza, solo così si può diffondere davvero la cultura e l’informazione sull’autismo», ha aggiunto Lapietra, mamma di Noemi, 14enne autistica di livello 1 ad alto funzionamento.



