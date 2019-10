Giornata mondiale degli insegnanti/ Il valore e le storie dei veri maestri

La Giornata mondiale degli insegnanti indetta dall’Unesco cade proprio oggi, 5 ottobre 2019. Questa Giornata commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante, la principale struttura di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale, ed ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo di quelli che vengono definiti “professionisti della formazione”, sulle sfide che affrontano ogni giorno, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti. Le Raccomandazioni dell’Unesco sono un documento edito nel 1966 e integrato con le Raccomandazioni riguardanti l’educazione superiore nel 1997. E nelle prime pagine si legge chiaramente quanto la Giornata mondiale degli insegnanti voglia porre l’accento su una vera e propria risorsa fondamentale per lo sviluppo della civiltà umana, e del pianeta. L’Unesco focalizza la “sfida” rappresentata dagli insegnanti come qualcosa che va oltre i numeri, ponendo al centro la qualità degli insegnanti, che è essenziale per ottenere buoni risultati nell’apprendimento da parte degli studenti. Al fine di ottenere questo risultato – secondo l’Unesco – è fondamentale un sistema educativo in grado anzitutto di attrarre e mantenere personale docente ben preparato, motivato, efficace ed equilibrato tra uomini e donne. Con un sistema che supporti gli insegnanti sia nella classe, dove svolgono la loro funzione educativa a contatto con gli studenti, che nella loro continua formazione. E il monito che la Giornata mondiale degli insegnanti vuole lanciare è questo: “là insoddisfazione per la perdita di status, i bassi salari e le cattive condizioni di insegnamento e di apprendimento, come la mancanza di avanzamento di carriera o di adeguata formazione professionale hanno fatto uscire un gran numero di insegnanti dalla professione, a volte dopo solo pochi anni di servizio”.

Giornata mondiale degli insegnanti, la storia di Chris Ulman

In questo percorso per la Giornata mondiale degli insegnanti parleremo di alcune storie significative di professori, insegnanti, maestri e di come la loro genialità e personalità abbia tracciato nuovi percorsi nell’educazione dei ragazzi. A volte stravaganti, a volte più sistematici, ma sempre originali e che mettono l’accento sul rapporto umano tra docenti e studenti, come tra studenti. Partiamo con Chris Ulman, di Jacksonville, Stati Uniti. Ulman ha posto al centro del suo rapporto con gli studenti, una classe di ragazzi con diverse patologie, dalla sindrome di Down, all’autismo ad altre patologie neurologiche anche più importanti, l’autostima. “I miei ragazzi, – dice Ulman attraverso la pagina Facebook che tiene aggiornata con il consenso dei genitori – Provengono tutti da esperienze di segregazione, nel senso che sono sempre stati separati dagli altri studenti. Ora invece partecipano alle attività scolastiche, ballano di fronte a centinaia di altri bambini e prendono la parola nei dibattiti.” Secondo Ulman, questi sono progressi che dipendono da un approccio educativo diverso, basato su empatia e autostima. Ogni mattina l’insegnante apre le sue lezioni esprimendo a ciascuno degli studenti la sua soddisfazione nel vederlo presente e complimentandosi per i traguardi raggiunti, anche extrascolastici. L’importante è che l’allievo si senta apprezzato, compreso e, di conseguenza, stimolato a fare meglio, contemporaneamente imparando a condividere questa soddisfazione con gli altri e quindi ampliando la portata dei benefici di questo metodo. “Ricordare loro le qualità che possiedono sposta l’attenzione da ciò che non possono fare a quello che, invece, sanno e possono fare. I bambini sono diventati molto più socievoli e anche le loro abilità comunicative, verbali e non, sono migliorate notevolmente.” Ecco il segreto del “metodo Ulman”, in questa Giornata mondiale degli insegnanti.

