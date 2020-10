Giornata mondiale degli insegnanti/ “La bussola delle emozioni che orienta al giusto”

Giornata mondiale degli insegnanti oggi 5 ottobre 2020. Si tiene in questo giorno ogni anno dal 1994 e anche Google ha deciso di celebrare queste figure importanti per la nostra educazione. Lo ha fatto con un doodle disegnato per l’occasione. L’homepage del motore di ricerca è in effetti un omaggio al mondo della scuola, del resto questa è una giornata in cui non si mobilita solo il sostegno agli insegnanti. L’obiettivo è anche quello di garantire che i bisogni delle future generazioni vengano soddisfatti ancora dai docenti. L’anno scorso, in occasione del 25esimo anniversario, la Giornata mondiale degli insegnanti è stata celebrata a Parigi con un evento globale. Il tema era “Giovani docenti, il futuro della professione”, che potrebbe considerare ancora attuale. Più in generale, è un giorno per celebrare questa professione in tutto il mondo, per tracciare un bilancio dei risultati raggiunti e per affrontare le questioni ancora aperte, soprattutto in un momento storico in cui la pandemia di Covid ha messo a rischio l’educazione.

GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI: “LA BUSSOLA DELLE EMOZIONI”

La Giornata mondiale degli insegnanti commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’Unesco sullo status di insegnante. Oggi, dunque, bisogna riflettere sulle sfide che devono affrontare ogni giorno i docenti e sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti. Nella società non tutti riconoscono il contributo di queste figure che si occupano della formazione dei giovani. Gli insegnanti giorno dopo giorno costruiscono insieme ai loro studenti valori come dialogo, tolleranza, rispetto e solidarietà, che sono alla base del vivere democratico. Per questo il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani in occasione della 26° Giornata mondiale degli insegnanti ricorda che “in una società distratta e a volte lontana dai verdissimi e complicati anni dei giovani, i docenti possono rappresentare davvero quella meravigliosa bussola delle emozioni che orienta al giusto e al bene”. In un momento di deriva culturale, gli insegnanti devono tornare protagonisti del sapere e veder riconosciuto il loro ruolo.

UN ITALIANO TRA I MIGLIORI INSEGNANTI AL MONDO

Nel giorno in cui si celebrano gli insegnanti va menzionato uno dei migliori professori italiani. Si tratta di Carlo Mazzone, insegnante di informatica dell’Istituto tecnico Lucarelli di Benevento. è stato inserito nella top ten dei migliori professori del mondo stilata dalla Varkey Foundation. La fondazione, che seleziona i docenti per il Global Teacher Prize, ogni anno stanzia un premio da un milione di dollari da usare in progetti scolastici. Quindi per Carlo Mazzone, che insegna l’auto-imprenditorialità ai suoi ragazzi, sarebbe importante vincere questo premio. Del resto, insegna in una zona dove il tasso di emigrazione è molto alto. “Vorrei aiutare questi giovani a mettersi in proprio, e quindi a gestire progetti che possano dare loro la possibilità di restare nei loro territori”, ha dichiarato a Euronews. In occasione della Giornata mondiale degli insegnanti è bene sottolineare un altro aspetto: “C’è un nuovo tipo di abbandono, di dispersione, quella digitale. Lo abbiamo visto nel periodo del lockdown, le famiglie più deboli fanno fatica a stare al passo con la necessità di utilizzare strumenti diversi”.



