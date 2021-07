Giornata mondiale del bacio 2021/ Record in Thailandia: labbra incollate per 58 ore

La giornata mondiale del bacio si celebra ufficialmente quest’oggi, martedì 6 luglio 2021, e mai come quest’anno si tratta di una ricorrenza oltremodo significativa; infatti, dopo l’arrivo della pandemia di Coronavirus nel nostro Paese, il contatto con le altre persone è stato ripetutamente vietato dalle disposizioni delle autorità sanitarie e governative, a causa dell’elevato rischio contagio e ora soltanto grazie ai vaccini si sta recuperando quella normalità tanto agognata anche nelle relazioni sentimentali.

Ma com’è nata questa ricorrenza speciale e che enfatizza ed esalta il gesto più aulico in una storia d’amore? A inventarla sono stati i britannici nel 1990, con il nome di International Kissing Day. Da oltre tre decenni a questa parte, dunque, questo giorno viene dedicato al bacio e ha generato una moda incontrollata e incontrollabile, cresciuta notevolmente con l’introduzione dei social media nelle nostre vite, tanto che stanno impazzando in queste ore alcuni hashtag precisi e dedicati a questa festa, come #WorldKissDay e #Giornatamondialedelbacio.

GIORNATA MONDIALE DEL BACIO 2021: UN GESTO CHE RIDUCE L’ANSIA E FA BENE ALLA SALUTE

La giornata mondiale del bacio 2021 è accompagnata non soltanto dall’impeto d’amore che coinvolge le coppie di innamorati, ma anche dai risvolti positivi che si generano dal contatto con la bocca della persona amata. Stando a quanto scoperto da uno studio della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research e pubblicato sulla rivista Microbiome, con un bacio di 10 secondi si condividono circa 80 milioni di batteri di 700 ceppi diversi che abitano di norma la saliva e attivano le difese immunitarie, arrivando a rinforzarle.

Nell’esperimento che ha portato a queste deduzioni sono state coinvolte 21 coppie, attraverso un questionario specifico e altri parametri di valutazione. Tuttavia, la giornata mondiale del bacio viene celebrata anche il 13 aprile, giorno in cui una coppia thailandese, nel corso di una competizione, stabilì il record per il bacio più lungo di tutti i tempi, durato 46 ore, 24 minuti e 9 secondi, poi battuto successivamente (il 6 luglio) sempre dai due innamorati provenienti dall’Oriente (58 ore). Negli USA, invece, si festeggia il 22 giugno, in India il 13 febbraio.



