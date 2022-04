GIORNATA MONDIALE DEL BACIO, OGGI 13 APRILE 2022/ L’anniversario del “Kissathon“

Oggi si celebra la Giornata mondiale del bacio: la ricorrenza è stata fissata proprio oggi perché il 13 aprile 1990 ci fu il bacio più lungo della storia. A scambiarlo, una coppia thailandese vincitrice del “Kissathon“, ovvero una gara di baci. All’epoca, quel bacio durò 46 ore, 24 minuti e 9 secondi. Le regole del concorso prevedevano che le coppie non potessero addormentarsi e in caso di necessità di andare in bagno, dovevano andare insieme, continuando ovviamente a baciarsi. Il record, negli anni a seguire, è stato poi battuto. Al momento il record è di 58 ore, 35 minuti e 58 secondi. La giornata mondiale del bacio, però, segue la data del primo record del Kissathon, avvenuto appunto proprio il 13 aprile 1990. (agg. Josephine Carinci)

Giornata mondiale del bacio: quelli iconici nella storia

La Giornata mondiale del bacio si celebra quest’oggi, mercoledì 13 aprile 2022. È un modo per onorare quello che è un gesto per molte coppie comune, ma che in diversi casi è riuscito persino a cambiare le sorti della storia. È sufficiente pensare, in tal senso, ai primi omosessuali che si sono scambiati queste effusioni in pubblico. Anche nel mondo dell’arte, inoltre, è stato spesso protagonista. “Il bacio” di Gustav Klimt e “Il bacio” di Francesco Hayez ne sono esempi emblematici. Nelle arti come il cinema e la fotografia questi ultimi sono ancora più numerosi.

Anche il bacio come gesto comune, però, non va sottovalutato in alcun modo. La scienza, infatti, stima che baciamo qualcuno muoviamo ben 34 muscoli facciali e 122 muscoli posturali. Ne vale certamente la pena (non solo poiché questa “attività fisica” contrasta l’invecchiamento della pelle). È dimostrato che questo scambio di effusioni riduce lo stress, in quanto aumenta l’ossitocina. Inoltre, fa bene alle difese immunitarie, che si sviluppano in virtù di un utile scambio di batteri.

Giornata mondiale del bacio, oggi 13 aprile 2022: il motivo della data

In molti, in queste ore, si stanno domandano il perché per la Giornata mondiale del bacio sia stata scelta proprio la data di oggi, mercoledì 13 aprile 2022. Il motivo riconduce ad un episodio accaduto molto tempo fa. In quella ricorrenza era infatti in corso una gara è stato decretato il bacio più lungo della storia, che è durato 58 ore consecutive. A scambiarselo è stata una coppia thailandese, che aveva precedentemente istituito un record di 46 ore, poi ampiamente superato.

È importante sapere però che anche il 6 luglio è noto per essere il Giorno internazionale del bacio ma in questo caso la data è stata scelta in Inghilterra nel 1990. A volte per questo motivo si crea un po’ di confusione, tanto che qualcuno ha soprannominato quest’ultima ricorrenza come il “Giorno internazionale del bacio rubato”.











